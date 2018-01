El PSOE donarà suport a Rajoy si porta al TC una possible investidura telemàtica de Puigdemont

La lluita contra l'independentisme uneix el PP i el PSOE, i Pedro Sánchez ha tornat a ser clar contra una possible investidura a distància de Carles Puigdemont. En roda de premsa a Ferraz i després que li hagin preguntat per l'anunci de Rajoy de mantenir el 155 si el Parlament investeix Puigdemont com a president de la Generalitat telemàticament, el secretari general socialista ha insistit que es tractaria d'una investidura "inconstitucional" i ha recordat que el PSC ja ha anunciat que la recorrerà al Tribunal Constitucional. Si el govern espanyol presenta un recurs, el PSOE hi donarà suport. "El president de Catalunya ha de viure a Catalunya", ha subratllat el líder socialista. "Estem disposats a dialogar sobre com unir-nos i no trencar-nos", ha deixat clar Sánchez, que ha posat sobre la taula que l'independentisme va obtenir una "majoria d'escons però minoria en vots".

En clau estatal, el PSOE es prepara per una "carrera de fons" fins a les eleccions del 2020. Tot i que assegura que el govern de Mariano Rajoy està "esgotat" i la seva legislatura "acabada", Pedro Sánchez és conscient que encara no té prou suport social per derrotar la majoria que conformen el PP i Ciutadans, els dos partits que de moment mantenen un acord perquè Rajoy continuï governant. Per això, en roda de premsa aquest dilluns a la seu de Ferraz, el secretari general dels socialistes ha descartat presentar una moció de censura contra el líder del PP i també demanar un avançament electoral. "Aquesta pregunta cal fer-la a Cs, és Albert Rivera qui ha de saber si està satisfet del balanç de govern".

En aquesta "cursa llarga" cap als pròxims comicis generals, el PSOE planteja una "transformació del país des de l'oposició" i portarà al Congrés de Diputats deu iniciatives prèviament parlades amb els actors socials. Uns "acords de país" que si no s'aconsegueixen debatre a la cambra baixa -per un possible veto de PP i Cs a la mesa del Congrés, actitud també denunciada per Sánchez- serviran "d'embrió" per a les propostes polítiques de cara a la pròxima contesa electoral. Una manera de desgastar Rajoy.

Després de la davallada del PP el 21-D i el fre a les expectatives del PSC, Sánchez busca marcar perfil propi, desmarcar-se del suport a Rajoy pel 155 i erigir-se com l'única força d'esquerres capaç de governar l'Estat. Sánchez ha assegurat que no vol polemitzar amb Podem perquè se sent "pròxim als seus votants", però discrepa de les decisions que han pres el dirigents liles. Segons ha explicat el líder socialista, el seu objectiu és "aglutinar" tot el vot de l'esquerra i considera que Podem no el pot representar perquè va votar en contra de la seva candidatura com a president i va renunciar a "defensar la integritat territorial". En l'última enquesta electoral, publicada pel diari 'Abc', es pronostica una pèrdua de mig milió de vots per a Iglesias i, en canvi, el PSOE en guanyaria un i mig.

Els últims sondejos també apunten a un creixement important de la formació liderada per Albert Rivera, a qui Sánchez no ha volgut considerar el seu rival. "Sabem qui representem", ha esgrimit el secretari general del PSOE. En aquest sentit ha deixat clar que hi ha una "guerra freda" entre PP i Cs per "l'hegemonia de la dreta" i s'ha mostrat esperançat que en les pròximes eleccions hi haurà un "canvi". "Tenim una oportunitat d'or per guanyar les pròximes eleccions", ha reblat.