Rajoy alerta Puigdemont que mantindrà el 155 si és investit a distància

Avís per terra mar i aire del govern espanyol a Carles Puigdemont. Si divendres passat era el portaveu de la Moncloa, Íñigo Méndez de Vigo, qui alertava de la possibilitat de mantenir la intervenció de Catalunya, avui ha estat directament el president de l'executiu, Mariano Rajoy, qui ho ha assegurat sense embuts. En una compareixença en obert davant de la Junta Directiva Nacional del PP, en què ha fet un ampli anàlisi de la situació a Catalunya, ha alertat que "en el supòsit que Puigdemont sigui investit des de Brussel·les, haurà de prendre possessió i això ho ha de fer físicament". "I si no ho fa, el 155 seguirà en vigor perquè la decisió que el seu dia va prendre el Senat és que seguirà en vigor fins que prengui possessió el pròxim president del Govern", ha afegit enmig d'un ampli aplaudiment de la plana major del PP.

A més, ha burxat en les diferències dins del bloc independentista, assegurant que "els socis per a un acord de legislatura" -és a dir, ERC- ja han advertit Puigdemont que "no hi ha marge per ser investit des de la distància". Tal i com la Moncloa ja va advertir a través d'un informe, ha assegurat que davant del "supòsit" que Puigdemont mantingués els plans d'una investidura a distància "el govern [espanyol] recorreria immediatament aquest disbarat de decisió". Considera que gràcies al 155 "cada cop menys independentistes parlen de la independència unilateral i del referèndum". En aquest sentit, ha assenyalant que "en menys de 48 hores diversos dirigents importants del món independentista han abandonat la vida política, o les responsabilitats polítiques, o bé han renunciat a l'actuació unilateral".

Agraïment al rei i als mitjans de comunicació

Rajoy només admet errors a nivell de partit el 21-D a Catalunya però en cap cas a nivell del govern espanyol. Igual que va fer en el tradicional balanç de final d'any des de la Moncloa, ha defensat l'aplicació d'un 155 curt en el temps, enfront els que demanaven més duresa, per aconseguir el suport de tots els partits constitucionalistes "articulant un gran consens nacional". "Sense cap mena de dubte hem comès errors i n'hem d'aprendre en el futur, però també he de dir que la resposta que liderat el govern [espanyol] ha estat bona per a Espanya encara que no ho ho hagi estat per al PP", ha dit.

En aquest sentit, ha agraït la pinya amb PSOE i Cs, també el suport de Felip VI i finalment el de la majoria de mitjans de comunicació espanyols: "Vull reconèixer amb agraïment l'actitud de la majoria dels mitjans de comunicació del nostre país en defensa de la unitat nacional".

Mínima autocrítica

Mariano Rajoy ha comparegut davant de la plana major del PP a la seva seu del carrer Génova per donar explicacions de l'auge de Ciutadans i els mals resultats del 21-D. Tot i diferents 'barons' del PP reclamar -amb la boca petita- canvis i passar a l'ofensiva amb més polítiques, Rajoy ha defensat la seva estratègia a Catalunya i ha tret importància a les enquestes, basant-se en què a poques setmanes de les generals de 20 de desembre 2015 el partit d'Albert Rivera ja vivia enmig d'una bombolla demoscòpica arran del creixement a Catalunya en les eleccions autonòmiques del 27-S.

Ni canvis al govern ni a la direcció del PP a nivell estatal ni a Catalunya. La secretària general del partit, María Dolores de Cospedal, cada cop està més qüestionada per compatibilitzar el càrrec amb el ministeri de Defensa i el lideratge del PP manxec, i avui no ha assistit a la reunió perquè era de viatge oficial al Japó. Tampoc hi era el líder del PP català, Xavier Garcia Albiol. Rajoy manté el rumb i es limita a convocar una convenció nacional a Andalusia per al mes de març, tal i com marquen els estatuts, amb la intenció de "reforçar" els candidats en les eleccions autonòmiques i municipals del 2019.

Només entrar a la reunió, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha admès la situació delicada que passa el partit. "Estem perdent vots", ha dit, apuntant que passen per "un moment complex", però ha promès "superar" aquesta situació perquè el PP és una formació "acostumada a lluitar". Ha estat l'única veu discrepant davant dels micròfons. A la reunió només ha demanat la paraula el coordinador general del partit, Fernando Martínez Maillo, qui ha assegurat que el PP està "preparat" i "renovat" després d'un any com el 2017 de congressos regionals i provincials per afrontar les eleccions autonòmiques i municipals del 2019.