El PSOE espera que la col·laboració amb Podem "se segueixi donant", segons Ábalos

El ministre espanyol de Foment i secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha reconegut que espera que la col·laboració amb Podem "se segueixi donant" i ha donat a entendre en una entrevista amb la Cadena SER que és més probable pensar en futurs pactes amb el partit de Pablo Iglesias que no pas amb Ciutadans. "No em sembla negatiu un govern de coalició", ha dit, mentre que ha lamentat que Ciutadans no hagi volgut col·laborar amb aquest govern, no vol comparèixer al costat del PSOE".

El socialista ha assegurat que tant la dreta espanyola com l'independentisme "estan alimentant la fractura" a Catalunya i ha cridat a "recompondre" aquest trencament, però ha deixat clar que "en cap cas" una consulta per l'autodeterminació serà la fórmula. "Podem sotmetre a consulta la reforma de l'estatut o qualsevol altra qüestió, però sempre dins la unitat d'Espanya", ha afegit.

Ara que tornen a sortir a la llum presumptes il·legalitats comeses per la anomenada 'policia patriòtica' del govern de Rajoy, Ábalos ha estat preguntat pel tema i ha assegurat que "és bastant probable" que Jorge Fernández Díaz, llavors ministre de l'Interior, tingués coneixement d'aquest aparell que ha donat per tancat. "Ha desaparegut el propòsit per al qual es va muntar", ha sentenciat.