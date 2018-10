El Congrés rebutja paralitzar la venda d'armes a l'Aràbia Saudita

El PSOE, amb el suport del PP i l'abstenció de Ciutadans, ha rebutjat aquest dimarts la paralització de la venda d'armes a l'Aràbia Saudita. El PSOE ho ha defensat assegurant que Espanya compta amb una de les legislacions "més estrictes" per a l'exportació de material de defensa i ha reclamat un ampli consens en totes les decisions que s'adoptin i que afectin les relacions comercials amb altres països.

Així ho ha sostingut en la comissió de Defensa la diputada socialista Miriam Alconchel davant les peticions d'Units Podem, ERC i PDECat perquè el govern espanyol suspengui la venda d'armament a l'Aràbia Saudita per la seva participació en la guerra del Iemen i per la mort del periodista Jamal Khashoggi.

En aquest sentit, el portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, ha assegurat, als passadissos del Congrés, que la proposició presentada per suspendre la venda d'armes a l'Aràbia Saudita té "més sentit que mai", en referència a la situació a l'Aràbia Saudita, que segons Campuzano "no és homologable a una democràcia avançada", i a la mort del periodista Khashoggi.

La portaveu socialista ha insistit que "Espanya compta amb una de les legislacions més estrictes i pioneres en matèria d'exportació. Esperem un ampli consens en aquesta matèria perquè així serà possible compaginar el creixement de les relacions comercials del país en defensa amb un respecte al tractat de comerç d'armes".

Entre les seves propostes, el PSOE advoca per reforçar els controls d'exportació i fer un seguiment del material en els països de destí per garantir que el seu ús no vulnera els acords internacionals.

Des del PP, el diputat Jesús Postigo ha manifestat que Espanya compta amb una de les legislacions "més avançades, transparents, dures i restrictives" en matèria d'exportació de material de defensa. Però Postigo ha reconegut també que requereix "alguna millora" perquè segueixi sent, segons ell, "de les millors del món".

MIRAR CAP A UNA ALTRA BANDA

Aquesta postura ha xocat amb la que ha mostrat la diputada d'Units Podem Carmen Valido, que creu que el Congrés ha de posar "nom i rostre" als països que no compleixen la legislació, i ha preguntat al PSOE i al govern "fins quan" seguirà "dient que compleix la llei" i a la vegada "mirant cap a una altra banda mentre l'Aràbia Saudita segueix cometent atrocitats dins i fora de les seves fronteres".

Aquest debat i votació de la proposició no de llei sobre la venda d'armes a l'Aràbia Saudita es produeix el dia abans que el president del govern espanyol comparegui al ple del Congrés, a petició d'ERC i Podem.