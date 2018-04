Pablo Casado també va tallar carreteres per protestar contra l'absolució d'Otegi l'any 2007

L'any 2007, la fiscalia de l'Audiència Nacional va decidir retirar els càrrecs contra Arnaldo Otegi, a qui se l'acusava d'un delicte d'enaltiment del terrorisme. La decisió va portar a desenes de persones a manifestar-se amb talls d'algunes vies com el passeig de la Castellana de Madrid. Entre els convocants d'aquestes accions hi havia les joventuts del PP, Noves Generacions, de les quals l'actual vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, n'era el president a Madrid.

El rescat d'aquesta acció a l'hemeroteca arriba just els dies que la fiscalia de l'Audiència Nacional ha acusat de delictes de terrorisme i rebel·lió a dos membres dels CDR, que els consideren els coordinadors de les accions que aquest col·lectiu va dur a terme durant la Setmana Santa, com per exemple, talls de carreteres o aixecament de les barreres dels peatges. El PP, precisament, ahir va defensar la tesi de la fiscalia de vincular les accions dels CDR amb "violència".

Unes accions que són molt similars a les que van protagonitzar les joventuts populars l'any 2007. En aquell moment, els concentrats van culpar de l'absolució d'Otegi al llavors fiscal general de l'Estat, Cándido Conde-Pumpido, i van demanar la dimissió del mateix president del govern espanyol José Luis Rodríguez-Zapatero, a qui els van acusar de "terroristes". La protesta va començar davant de les portes de l'edifici de la Fiscalia General de l'Estat, però els manifestants van començar a ocupar el passeig de La Castellana de forma espontània i en van acabar parant el trànsit, tot i els intents de la policia d'aturar-ho.

Entre els càntics que es van sentir en aquella protesta n'hi havia alguns com: "Vosaltres socialistes, sou els terroristes" o "Covards, gallines, ETA us domina". Casado va titllar de "política" la decisió que va prendre el fiscal de l'Audiència Nacional de retirar els càrrecs que pesaven sobre Otegi.