Paluzie defensa que el debat constituent es faci quan la independència estigui "en marxa"

Les entitats sobiranistes veuen amb bons ulls el Fòrum Cívic Constituent que proposa el president de la Generalitat, Quim Torra, que ahir va assegurar, en una entrevista a La Sexta, que serà el Govern mateix qui l'impulsarà. El debat ciutadà que proposa Torra hauria de servir per discutir sobre les bases de la República Catalana. En aquest sentit, els dos dirigents de l'ANC i Òmnium, Elisenda Paluzie i Marcel Mauri, han valorat positivament la iniciativa, però han admès que el Govern encara no s'ha posat en contacte amb ells per parlar d'aquesta qüestió.

En aquest sentit Paluzie veu amb bons ulls la proposta de Torra, però creu que el debat sobre el procés constituent s'ha de fer un cop la independència estigui "en marxa". La presidenta de l'ANC considera que el debat d'ara ha de ser sobre "quins aspectes permetrà decidir la República". El vicepresident d'Òmnium, en canvi, ha defensat la iniciativa de fer un debat constituent perquè és "important que hi hagi iniciatives que permetin compartir un projecte de República i que serveixi per sumar gent".

Paluzie ha reiterat que la via unilateral "és l'única via possible, malgrat la seva dificultat". Ara bé, la presidenta de l'ANC assegura que estan "disposats a la negociació" i que si es planteja un referèndum pactat "amb la participació dels partidaris del 'no' i amb una comissió de garanties internacional" estarien disposats a acceptar-ho, tot i que no confia que l'estat espanyol posi aquest escenari sobre la taula. Tampoc hi confia Marcel Mauri, que veu "molt difícil" que l'estat espanyol ofereixi una solució que "no sigui el rebuig a la mà estesa a favor del diàleg". En aquest sentit, ha avisat: "Haurem de fer més vegades actes de desobediència com el de l'1 d'octubre".

"La sentència tindrà un impacte molt més gran que el que va tenir la sentència contra l'Estatut, però potser haurem d'esperar un període de maduració", ha explicat Paluzie, en referència a la manera com es traduirà en la resposta de l'independentisme. "Posarem molt car que la pugui signar l'estat espanyol, i això depèn de la mobilització ciutadana", ha dit Mauri.

Demanen al Govern que actuï contra la "impunitat" de l'extrema dreta

Paluzie i Mauri també han censurat els actes violents en la manifestació unionista d'ahir. "Se senten impunes, i els Mossos i la Generalitat han d'actuar perquè s'hi deixin de sentir", ha dit Paluzie. "Cal que els partits polítics siguin responsables; davant dels discursos populistes no hi pot haver cap fissura", ha dit Mauri, que ha afegit: "L'extrema dreta campa impunement pels carrers de Catalunya, i això és molt greu".