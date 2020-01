El Parlament Europeu retira a Junqueras la condició d'eurodiputat

"Anunciaré en sessió plenària el dilluns 13 de gener del 2020 l'inici de mandat dels tres diputats el 2 de juliol del 2019 i la finalització del mandat del senyor Junqueras i Vies el 3 de gener del 2020. Sol·licitaré a les autoritats espanyoles competents que notifiquin ràpidament al Parlament el nom del nou membre". D'aquesta manera resol finalment el president del Parlament Europeu, David Sassoli, que Junqueras deixa de ser eurodiputat un cop ha rebut la notificació de la Junta Electoral Central (JEC), ratificada aquest dijous pel Tribunal Suprem.

Fonts de l'Eurocambra ja havien advertit que dilluns Sassoli resoldria, però s'han acabat avançant i han fet públic aquest mateix divendres la posició definitiva del Parlament Europeu. Des del 3 de gener, doncs, Oriol Junqueras ja no és eurodiputat, a diferència de Carles Puigdemont i Toni Comín, que participaran la setmana que ve en la seva primera sessió a Estrasburg.

La JEC va resoldre contra Junqueras, acceptant el recurs del PP, Cs i Vox, que interpretaven que la sentència ferma del Tribunal Suprem contra ell era motiu d'una causa sobrevinguda d'incompatibilitat. El mateix dia 3 l'òrgan va fer córrer la llista i va assenyalar Jordi Solé com a nou eurodiputat d'ERC. De fet, Sassoli demana ara a "les autoritats espanyoles" que notifiquin "ràpidament" el nom del successor de Junqueras a l'escó.

Junqueras no serà dilluns a Estrasburg i, d'acord amb la decisió del Parlament Europeu, ja no podrà tornar a ser eurodiputat aquesta legislatura. L'Eurocambra li reconeix haver-ho sigut des de la sessió inaugural del 2 de juliol de l'any passat fins al passat 3 de gener, temps durant el qual va gaudir d'immunitat.

Tot estava preparat per si s'havia de rebre Junqueras

L'Eurocambra conclou que Junqueras no és diputat des del 3 de gener, tot i que fa només tres dies ja ho tenia tot preparat per si l'havia de rebre dilluns a Estrasburg. Com en el cas de Puigdemont i Comín, se li havia assignat una bústia personal a Brussel·les i fins i tot un perfil com a eurodiputat a la pàgina web de la institució. Ha sigut la decisió del Suprem la que ha determinat la posició final que ha acabat adoptant Sassoli.

Fonts del Parlament Europeu asseguraven els últims dies que estaven a l’espera de la decisió del Tribunal Suprem i que de moment es limitaven a aplicar la sentència del TJUE del 19 de desembre. Segons el tribunal europeu, Junqueras tenia immunitat i havia de ser comptat com a eurodiputat des de la publicació dels resultats electorals del juny. Seguint el que havia marcat el TJUE, el Parlament va continuar amb els procediments usuals.

Indignació a ERC

Esquerra Republicana ha anunciat que recorrerà davant del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) la decisió del president del Parlament Europeu, David Sassoli, de retirar-li la condició d'eurodiputat al president del partit, Oriol Junqueras. Els republicans han expressat també la seva "indignació" amb la decisió de Sassoli i li han exigit que "expliqui obertament les pressions que hi hagut" per impedir que el líder republicà pugui anar dilluns que ve a Estrasburg al ple de la Eurocambra. ERC insisteix en que s'hauria d'haver respectat la "immunitat" de Junqueras i lamenta que no hagi fet ni el Suprem ni Sassoli.

El toc d'atenció de la Comissió Europea

La decisió de l'Eurocambra s'ha acabat precipitant el mateix dia que la Comissió Europea havia donat un toc d'atenció a la justícia espanyola. Els portaveus de l'executiu comunitari havien recordat al matí que les decisions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no són opcionals, sinó d'obligat compliment. Precisament aquest divendres van fugir de la tradicional resposta ("és un afer intern d'un estat membre") per recordar que "les decisions del TJUE s'han de respectar" quan van ser preguntats pel cas de Junqueras.