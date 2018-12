El Parlament cita Sánchez, Rajoy, Casado i Rivera a comparèixer pel 155

El Parlament cita a comparèixer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la vicepresidenta, Carmen Calvo, els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i de l'executiu espanyol Mariano Rajoy, i les primeres espases dels seus respectius governs. La comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 ha aprovat aquest dimarts el seu pla de treball i desenes de peticions de compareixença. La cambra ha aprovat citar com a testimonis l'expresident de la Generalitat, així com l'ex-vicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Dolors Bassa i també la secretària general d'ERC, Marta Rovira. Són tots els presos polítics excepte Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

També estan cridats el president del PP, Pablo Casado, i el de Cs, Albert Rivera. JxCat, ERC i els comuns han fet valer la seva majoria per aprovar les compareixences de pesos pesants de l'antic govern del PP: els exministres Soraya Sáenz de Santamaría, Rafael Catalá, María Dolores de Cospedal i Juan Ignacio Zoido, així com l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo. En clau estatal, també s'ha aprovat l'assistència de l'excap de gabinet de Rajoy Jorge Moragas i el responsable de l'aplicació del 155 Roberto Bermúdez de Castro.

540x306 Sessió de la comissió d'investigació al Parlament sobre l'aplicació de l'article 155 a Catalunya / MARIONA PUIG / ACN Sessió de la comissió d'investigació al Parlament sobre l'aplicació de l'article 155 a Catalunya / MARIONA PUIG / ACN

Una de les absències destacades és la del lehendakari, Íñigo Urkullu, una figura que va tenir un paper rellevant els dies previs a la declaració d'independència i l'aplicació de l'article 155 amb les seves tasques de mediació frustrades. JxCat s'ha oposat a la seva compareixença, mentre que ERC i el PSC s'han abstingut i només els comuns hi han votat a favor.

La llista de personalitats polítiques que hauran de passar per la comissió és llarga i s'hi afegeixen el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, l'exlíder del PP a Catalunya Xavier García Albiol i l'expresident de la Generalitat José Montilla, que es va absentar de la votació de l'aplicació del 155 al Senat. Precisament, estan citats diversos membres de la cambra alta com el portaveu del PP, Ignacio Cosidó, el president de la cambra alta, Pío García-Escudero, i altres senadors com Ander Gil (PSOE), Jon Iñarritu (EH Bildu), Jokin Bildarratz (PNB), Miquel Àngel Estradé i Mirella Cortés (ERC) i Josep Lluís Cleries (PDECat).

En qualitat de testimonis, la comissió també ha aprovat la compareixença dels presidents del Banc Sabadell, Josep Oliu, i de CaixaBank, Isidre Fainé. Tanmateix, han acordat que siguin ells mateixos els que assisteixin però se'ls ha donat l'opció que deleguin la compareixença en una altra persona. Tots ells, citats com a testimonis, estan obligats a comparèixer, segons marca el reglament del Parlament. De fet, la cambra catalana pot donar coneixement a la Fiscalia de qui es negui a fer-ho, per bé que no és estrany que els citats s'absentin. Ja ho van fer membres del govern del PP en la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya que va tenir lloc la passada legislatura.

La CUP i el PP, absents

Només JxCat, ERC, els comuns i el PSC han fet acte de presència a la sessió. Cs ja se'n va desmarcar des de l'inici, mentre que el PP va assistir a la constitució amb recels. Aquest dimarts ja no han fet acte de presència, com tampoc ho ha fet la CUP. A través d'un comunicat, han informat que veuen "desvirtuada" la comissió després que JxCat i ERC s'hagin oposat a votar favorablement a les propostes dels anticapitalistes, que passaven per conèixer la versió de diversos secretaris generals de diferents departaments de la Generalitat. "[La proposta] era l 'anàlisi de l'acatament de l'aplicació de l'article 155 per part de l'administració pública catalana, de les directrius rebudes en aquest sentit i dels afectes en el sí dels departaments post aplicació del 155", sosté la CUP, que lamenta que ara ja no es podrà fer "l'anàlisi completa".