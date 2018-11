El Parlament activa la reforma per investir Puigdemont

El Parlament activarà de manera imminent la reforma del reglament amb què JxCat pretén investir Carles Puigdemont a distància. Segons fonts parlamentàries consultades per l’ARA, el president de la cambra, Roger Torrent, constituirà aquesta setmana, o com a molt tard la que ve, la comissió del reglament. És l’última via legal que li queda a l’independentisme per restituir Puigdemont i, a diferència de l’inici de la legislatura, no té la majoria garantida per tirar-la endavant. Els quatre vots que ha perdut JxCat per les suspensions decretades pel Tribunal Suprem -sumat al fet que Toni Comín fa mesos que no vota- fan que s’hagin de buscar complicitats més enllà de la CUP. Fonts dels comuns assenyalen que no donaran suport a la reforma si l’objectiu és crear les condicions ad hoc per investir l’expresident.

La reforma del reglament, que previsiblement s’allargarà durant mesos, s’anuncia des d’abans de l’estiu. Fonts de JxCat mostren “malestar” i expliquen que han topat amb la desídia de Torrent: remarquen que la van presentar al juny i que l’han demanat reiteradament. La presidència de la cambra nega aquestes acusacions i respon que, fins la setmana passada, JxCat no havia traslladat que la qüestió era urgent. La reforma va ser un dels temes de debat ara fa set dies en el dinar de coordinació entre dirigents independentistes. La setmana passada el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va demanar-ho públicament a Torrent. “Ja s’hi hauria d’estar treballant”, va dir abans d’insistir que era un dels “compromisos polítics” que van signar amb els electors. De fet, Torra ha dit també que la restitució de Puigdemont era un dels objectius del mandat.

El 31 de juliol la mesa del Parlament va acordar obrir la ponència per reformar el reglament, després que el Tribunal Constitucional suspengués la reforma de la llei de la presidència -aprovada per JxCat, ERC i la CUP- per investir-lo a distància. Els lletrats del Parlament i el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ja havien advertit que caldria reformar el reglament. Però també van opinar que la presència física del candidat era necessària més enllà d’aquesta norma.

La suspensió de Puigdemont fa que, en cas que prosperés la norma -i superés una possible impugnació-, la possibilitat que fos investit continuaria sent una incògnita. És el tercer intent de JxCat per aconseguir la restitució de Puigdemont: el 30 de gener la formació considerava que es podia fer sense cap reforma, però Roger Torrent va decidir ajornar el ple d’investidura perquè creia que no era viable, un gest que encara li retreuen. Fallida la via del canvi en la llei, ara toca el reglament.

L’oposició, en contra

Ja al juliol el PSC, el PP i Cs es van oposar frontalment als plans dels independentistes, argumentant que no es podia abordar una reforma del reglament si no hi havia un consens previ per fer-ho. “És temerari fer-ho en un context de tanta crispació”, opinen. “El TC, els lletrats i el CGE ja han dit que la investidura a distància és contrària a la democràcia”, indiquen des de Cs. La situació és, si fa no fa, la mateixa que es va viure la legislatura passada, quan JxSí i la CUP van reformar el reglament contra el criteri dels lletrats i de la resta de partits. La diferència és que, aquest cop, ni amb la CUP arriben a la majoria necessària.

A més de la investidura, JxCat i ERC volen introduir la paritat de gènere en la mesa i la resta d’òrgans del Parlament i l’ús de les noves tecnologies en les compareixences o a l’hora de fer tràmits. El grup de Puigdemont també demanarà que els diputats empresonats o a l’exili puguin delegar el vot, i ERC promourà la creació d’una oficina de control pressupostari perquè els grups hagin de justificar com aconseguirien els diners en totes les iniciatives parlamentàries.