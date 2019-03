Nou xoc al Parlament: Costa i Torrent s'enfronten ara per la contractació de personal

Si hi ha una constant aquesta legislatura a la mesa del Parlament és la precària relació entre president i vicepresident des del minut zero. Però el que havien estat fins ara disputes polítiques entre Roger Torrent i Josep Costa, com la investidura a distància de Carles Puigdemont i les suspensions dels diputats processats pel Tribunal Suprem, ha passat també al funcionament intern de la cambra. En l'última setmana, el xoc s'ha situat en la contractació de nou personal: JxCat s'ha oposat a la nova plaça d'assessor del president del Parlament i ERC s'ha abstingut en la creació de tres noves places d'uixers que JxCat considera "il·legals".

La mesa del Parlament ha aprovat aquest dilluns la creació d'un nou càrrec de confiança, que s'integrarà al gabinet de Roger Torrent, tot i els vots en contra de JxCat i la CUP (ERC, el PSC i els comuns hi han votat a favor i Cs i el PP s'han abstingut). Segons fonts parlamentàries, Torrent havia reclamat la creació d'aquesta nova plaça des de fa sis mesos per atribuir-li responsabilitats en el desplegament del pla d'igualtat, l'execució del pla exterior i l'organització del 40è aniversari de la restitució de la cambra. Una proposta que el vicepresident va rebutjar des de l'inici, tot i que no ha estat fins als últims dies que s'han fet públiques les posicions enfrontades.

Costa i Eusebi Campdepadrós ja van votar en contra d'aquest nou càrrec de confiança la setmana passada en la reunió de la mesa i els dos vots de JxCat s'han mantingut aquest dilluns quan ha estat la mesa ampliada –que agrupa tots els grups del Parlament– la que ha ratificat la decisió. La reunió s'ha fet tot i l'absència del vicepresident, de viatge a Alemanya per acompanyar Carles Puigdemont en l'aniversari de la seva detenció–. El mateix Costa ha enviat un escrit perquè la mesa no abordés aquest dilluns qüestions de personal –ell n'és el responsable dins l'òrgan de govern parlamentari– tenint en compte que les reunions habituals de la mesa es fan els dimarts. La majoria de la mesa ha decidit, però, que la seva absència no justificava ajornar la decisió i fins i tot hi ha hagut veus que han criticat l'absència del vicepresident per participar en un acte polític.

Fonts de JxCat s'oposen a la creació d'aquesta nova plaça de confiança perquè consideren que Torrent "ja té sis eventuals" i hi ha "necessitats més prioritàries". Fonts d'ERC, en canvi, asseguren que es tracta d'un lloc amb atribucions ben definides i apunten que el mateix Costa hauria plantejat contractar un altre eventual perquè s'integrés a vicepresidència. Una proposta que no s'ha acabat traslladant mai a la secretaria general, l'encarregada de portar a la mesa les qüestions relatives al personal. Els grups de l'oposició s'ho han mirat des de fora, ja que no han entrat en una batalla que consideren que és interna entre socis de govern.

La polèmica dels uixers

No és l'única polèmica pel que fa al personal que els últims dies ha enrarit la relació entre socis. No hi ha hagut consens pel que fa als canvis que el secretari general volia introduir en l'oficina de contractació, en la d'acció exterior i en l'oïdoria de comptes i, sobretot, en la creació de tres noves places de funcionari entre els uixers. L'any passat hi va haver oposicions. Es van crear onze noves places, però, durant el procés de selecció, la secretaria general, que encapçala Xavier Muro, pretenia sumar-ne tres més per cobrir diverses vacants per jubilació. La mesa del 21 de març passat va acabar avalant aquesta proposta amb els vots a favor del PSC i Cs, el vot en contra de JxCat i l'abstenció d'ERC. Costa s'hi va oposar frontalment i, en un escrit al qual ha tingut accés l'ARA, qualifica d'"il·legal i arbitrària" la decisió, una acusació que rebutgen la resta de partits i els serveis jurídics de la cambra.

Diverses fonts apunten que, més enllà de l'argumentació jurídica, les discrepàncies arriben per motius personals. Fonts pròximes a JxCat interpreten que les tres places creades per la mesa pretenen afavorir la parella d'un lletrat del Parlament, de manera que obtingui el lloc de funcionari. Fonts pròximes a ERC, al PSC, al PP i als serveis jurídics, per contra, asseguren que és Costa qui vol vetar aquesta persona per desavinences amb el lletrat en qüestió.

Com a responsable de les qüestions de personal, Costa és l'únic dels membres de la mesa que ha participat en les diferents fases del procés d'oposicions per cobrir les vacants. En saber que el secretari general volia ampliar en tres places d'uixers més les onze places ja en marxa, ho va rebutjar. Segons va traslladar al secretari general, només se'n podia crear una més arran de la jubilació d'un uixer entre la convocatòria de les oposicions i l'inici de les proves de selecció. En canvi, segons els serveis jurídics, l'ampliació podia ser de tres perquè hi sumaven dues jubilacions més: la d'una telefonista i la d'una altra uixera el 2017.

Vot particular

En la reunió de la mesa del 21 de març, JxCat va presentar un vot particular per exposar el seu posicionament en contra de l'ampliació de les places d'uixers, tot afirmant que es tracta d'una decisió "arbitrària i manifestament il·legal".

El grup argumenta que d'acord amb l'article 53 dels estatuts del règim i del govern interiors del Parlament, només es poden ampliar places en una oferta pública si es produeixen vacants entre "la data de la convocatòria i la de l'inici de les proves", el novembre del 2018. En aquest període, afirmen, només es va produir la jubilació d'un uixer. En el cas de la vacant de la telefonista, que el secretari general del Parlament va considerar assimilable, JxCat afirma que no es pot equiparar a la plaça d'un nou uixer. "No té cap mena de fonament jurídic i suposa una infracció de l'acord de convocatòria [de les places d'uixers]", afirma el vot particular. També afirmen que l'altra plaça –una jubilació del 2017– s'hauria d'haver inclòs des del principi en el concurs d'oposicions, malgrat que fonts parlamentàries afirmen que, quan es va fer la primera convocatòria, la llei estatal no ho permetia.

Al final de l'informe, JxCat diu que "el fet que la mesa del Parlament, discrecionalment i per raons de mera oportunitat, ampliï les places convocades un cop iniciades les proves, quan ja s’han fet públics els resultats de quatre dels cinc exercicis de la fase d’oposició, pot posar en qüestió el procés selectiu i, per això, és perjudicial per a tots els candidats i candidates que han participat en el procés". I afegeixen: "Informem també que, per les raons indicades, ens oposem a l’ampliació que es pretén, i quedem deslliurats, així, de les responsabilitats jurídiques que es derivin de la participació en una actuació il·legal d'aquestes característiques". I, segons expliquen a l'ARA, no descarten emprendre accions legals al final del procés.