El Parlament rebutja la dimissió de Torrent que demanava Ciutadans

Ciutadans va anunciar a principis d'aquesta setmana que demanaria la dimissió del president del Parlament, Roger Torrent, perquè consideren que no actua de manera "imparcial i neutral". La líder de l'oposició, Inés Arrimadas, ha defensat la seva petició aquest dimecres al ple i ha tornat a criticar la declaració institucional que va fer Torrent diumenge després de la detenció de Carles Puigdemont i de les manifestacions que es van produir arreu de Catalunya. El Parlament, però, ha rebutjat demanar la dimissió de Torrent. Només Ciutadans i el PP hi han donat suport, mentre que el PSC, els comuns i la resta de grups independentistes hi han votat en contra.

"No podem permetre que el president de tots els diputats sigui un portaveu d'ERC, el tercer partit de les últimes eleccions", ha afirmat Arrimadas, que li ha demanat a Torrent que "rectifiqui o dimiteixi". Ciutadans considera que els independentistes han promogut el ple d'aquest dimecres per "dir qui ha d'entrar i sortir de la presó". Una idea que Arrimadas ha criticat frontalment i ha demanat recuperar "la convivència i la reconciliació" a Catalunya que, segons la líder de Ciutadans, han "trencat" els independentistes.

"La vostra indignació ve pel que han decidit els jutges i per nosaltres ve pel que ha fet el Govern", ha afirmat Arrimadas. El partit taronja també ha demanat condemnar els "actes violents" i "amenaces" que asseguren que han rebut per part de grups independentistes i, en aquest sentit, la líder de Ciutadans ha assenyalat directament Arran. En la proposta de Ciutadans, el PP hi havia presentat una esmena que demanava condemnar la "violència els actes violents en les concentracions organitzades per ANC, Òmnium i els anomenats CDR". Només hi han votat a favor els diputats del partit taronja, del PP i del PSC.

El Parlament també ha rebutjat la proposta de Ciutadans que demanava suprimir les pràctiques que es fan en les institucions públiques de declarar persones non grates. "No sé si se n'adonen, però declarar una persona non grata també és fer-ho als seus votants", ha defensat Arrimadas. Un argument que no ha convençut a la resta de grups i s'ha acabat rebutjant aquest punt.

Alejandro Fernández apel·la als sentiments "d'una meitat dels catalans"

El diputat del PP Alejandro Fernández ha apel·lat a la identitat i els sentiments "de més de meitat de Catalunya" ja que, ha assegurat, "no en tenen només vostès". Fernández ha criticat durament la utilització "arbitrària i abusiva" de la figura non grata que "només busca la mort civil" de les persones a qui així se les considera. Així mateix, el diputat popular ha volgut desmentir els independentistes i els ha retret que "mai no han defensat els seus drets", en referència a les paraules del diputat de JxCat Quim Torra durant el ple d’investidura del conseller Jordi Turull.

"En la política, la identitat és perillosa", ha asseverat Fernández, sobretot, ha dit, quan "es converteix en l’eix vertebrador" del discurs polític. D'aquesta manera, ha recordat la figura d’Arnaldo Otegi, a qui "els independentistes presenten com un líder del pacifisme" o la de Carles Sastre, retraient a la bancada sobiranista que tot i citar-los "no els converteix en terroristes", tampoc "no reconforta els sentiments" d’una meitat dels catalans. Fernández, doncs, ha demanat als grups parlamentaris de JxCat, ERC i la CUP que "racionalitzin" els seus sentiments ja que "la política cívica consisteix a deixar de banda els sentiments".

El PSC veu la dimissió de Torrent com una "petició inútil"

Només començar la seva intervenció, la diputada del PSC-Units per Avançar Eva Granados ha anunciat que el seu grup no se sumaria a demanar la dimissió de Roger Torrent i ha carregat contra l'actuació de Ciutadans. "És una petició inútil davant la voluntat majoritària d'aquest Parlament que vol que sigui president de la cambra", ha justificat Granados, que també ha preguntat als diputats del grup taronja perquè no van demanar la dimissió de Carme Forcadell si tampoc estaven d'acord en com exercia de presidenta del Parlament.

"Això és tot el que podem esperar de vosaltres? La crítica està bé, però si és constructiva molt millor", ha etzibat Granados. La diputada socialista ha fet una crida, amb tot, a Roger Torrent perquè mantingui un "respecte a la divisió de poders i parli amb tots els grups parlamentaris" abans de fer una declaració institucional com la de diumenge.

Gómez del Moral, a Cs: "Deixin de fer broma amb el patiment dels altres"

El diputat d’Esquerra Republicana, Gerard Gómez del Moral, ha pujat al faristol per fer una intervenció contundent contra la bancada de Ciutadans, a qui li ha recriminat que "segueixen fent titulars amb el patiment dels altres", en referència als presos polítics, i que "el joc de cadires" al que al·ludeixen, són "les cadires buides" dels diputats empresonats. Amb un to molt dur, Gómez del Moral ha recordat al partit taronja que malgrat "queixar-se del monotema, viuen d’això" ja que, ha asseverat, "no fan res més".

Així mateix, el portaveu d’ERC els ha reconegut que els sobiranistes estan "dolguts" amb el partit taronja ja que "només diuen mentides per atiar la fractura" i ha volgut exemplificar aquesta idea explicant que només es fixen en "les subvencions que no rep Òmnium", però "no diuen res sobre les que encara rep" la Fundació Francisco Franco. Gómez del Moral s’ha mostrat molt crític amb els de Cs i, en referència a les paraules d’Inés Arrimadas el passat dissabte, ha retret que la "novel·la del procés" és aquella que formen amb les "cartes que han d’enviar als seus companys" a les presons de Soto del Real, Alcalá-Meco i Estremera.

Madrenas acusa Cs de no voler reconèixer que hi ha presos polítics

La diputada de JxCat Marta Madrenas ha acusat Ciutadans d'utilitzar un "to d'arenga" durant la intervenció d'Arrimadas per defensar la dimissió de Torrent i criticar les posicions independentistes. Madrenas els ha retret que es posin "una bena als ulls i taps a les orelles" per no reconèixer que a l'estat espanyol hi ha presos polítics i exiliats. "Fan veure que no existeixen exiliats i presos polítics i que no existeix la repressió cap a les idees o dissidències", ha criticat. "El gran delicte que han fet els nostres presos i exiliats és haver-se posat a disposició de la majoria de Catalunya per permetre que es puguin expressar democràticament", ha afegit.

Els comuns recorden a Cs el seu "aïllament al Parlament"

"Els sobra màrqueting i els falta política, els sobra el titular i els falta responsabilitat", així ha retret la diputada Jessica Albiach de Catalunya en Comú-Podem a Ciutadans la seva actuació respecte de la situació a Catalunya. Albiach, a banda, ha demanat que "deixin de demanar dimissions que saben que no es produiran" i que presentin alternatives i propostes per sortir del bloqueig, una tasca que segons ha considerat, els "correspon" en tant que són el partit majoritari a la cambra.

Amb una picada d’ullet a la intervenció que l’ha precedit del portaveu d’ERC Gerard Gómez del Moral, la diputada dels comuns ha matisat que a ella no li "glaça el cor" la manca d’humanitat dels taronges, sinó que, ha afirmat, "els inhabilita per a dirigir o governar". "Una persona que aspira a dirigir alguna cosa, ha de saber posar-se les sabates dels altres", ha retret Albiach a Inés Arrimadas. Tanmateix, en la seva intervenció, la diputada dels comuns ha volgut recordar que tot i haver guanyat les eleccions, "el seu aïllament en aquest Parlament és total".

La CUP retreu a Cs que demanin "premiar la impunitat policial"

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha retret a Ciutadans que hagi demanat condecorar els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per la seva actuació l'1 d'octubre. "Demanen premiar la impunitat policial, això és el que genera divisió social", ha avisat Sirvent. La diputada cupaire ha burxat en les lleis i resolucions de caire socials a les quals Ciutadans no donat suport, però sobretot, ha acusat el partit taronja de generar "fractura social" a l'atacar el model d'immersió lingüística. "Parin de mentir a la gent", ha exigit Sirvent.