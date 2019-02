Partits i entitats independentistes convoquen una manifestació unitària el dissabte 16 de febrer

Partits i entitats independentistes han acordat convocar una gran manifestació unitària el dissabte 16 de febrer a Barcelona com a resposta al judici de l'1-O. Els seus promotors donaran a conèixer els detalls de la manifestació demà en una roda de premsa en què hi intervindran la historiadora Anna Sallés, l'exdiputat de la CUP David Fernández, l'actriu Estel Solé i el periodista Martí Anglada. Aquesta nova mobilització serà el preludi de la vaga general que la Intersindical-CSC ha convocat la setmana següent, després que ahir decidís ajornar-la amb la voluntat d'aconseguir una participació massiva.

La Intersindical-CSC ajorna la vaga general fins al 21 de febrer

L'última manifestació multitudinària de l'independentisme va tenir lloc l'1 d'octubre de l'any passat per commemorar el primer aniversari del referèndum. Milers de persones van tornar a sortir al carrer per interpel·lar l'executiu català i exigir-li el compliment del mandat de l'1 d'Octubre. En una manifestació convocada per diverses entitats, entre les quals l'ANC i Òmnium, el sobiranisme civil va deixar clar que no en tenia prou de commemorar una votació per la qual va lluitar i va guanyar.