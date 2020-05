Patxi López crida a aparcar les "qüestions partidistes" a la comissió de reconstrucció del Congrés

L'exlehendakari i expresident del Congrés, Patxi López, ha demanat aquest dijous a les formacions polítiques que deixin enrere les "qüestions partidistes". "Ni se'ns acudeixi per qüestions partidistes lliscar pel pendent del desacord", ha subratllat López en el seu discurs com a president de la comissió de reconstrucció econòmica i social, que ha vist la llum aquest dijous. López ha estat escollit amb els vots del PSOE, Unides Podem i el PNB. L'endemà d'un tens debat a la cambra baixa en què el president espanyol, Pedro Sánchez, va aconseguir la quarta pròrroga de l'estat d'alarma, ERC, JxCat, Cs i EH Bildu s'han abstingut. El PP havia presentat Ana Pastor com a candidata a la presidència del grup de treball, mentre que Vox ha decidit no participar en les votacions perquè volia fer-ho en secret amb papereta.

En un moment en què la distància entre PSOE i PP és enorme, López ha demanat "buscar consensos entre els que pensem diferent" perquè aquest és, ha afirmat, "l'objectiu imprescindible" d'aquesta comissió. "Que no vinguem aquí a guanyar o perdre, sinó a sumar i treballar per construir país i construir societat. La democràcia pluralista necessita divergències, però en situacions greus es requereix altura de mires, unir projectes i sumar esforços i voluntats. Els ciutadans saben que si no ho fem així la vida serà pitjor", ha assenyalat López. La setmana vinent tindrà lloc la primera reunió per aprovar el pla de treball i l'objectiu és que en dos mesos es pugui elaborar un dictamen que s'elevi al ple de la cambra baixa.

El PP deixa fora les primeres espases

La votació de la mesa ja ha evidenciat la divisió entre PSOE i PP que, tanmateix, són els dos partits que van pactar crear aquesta comissió, més enllà que la sol·licitud l'acabessin presentant els dos partits de la coalició de govern. Tot i que van ser els de Pablo Casado qui van exigir que aquest espai per donar resposta social i econòmica a la crisi del coronavirus es traslladés al Congrés, el PP ha inscrit a la comissió cares menys visibles del partit. No hi seran ni el secretari general, Teodoro García Egea, ni la portaveu dels populars, Cayetana Álvarez de Toledo. Representant Vox no hi serà el president, Santiago Abascal, però sí el portaveu i la portaveu adjunta, Iván Espinosa de los Monteros i Macarena Olona.

En canvi, les formacions de govern situen la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, i els principals càrrecs d'Unides Podem, Jaume Asens i Pablo Echenique. Les dues forces de l'executiu espanyol s'han assegurat la majoria de la mesa amb la presència de López com a president, Enrique Santiago (Unides Podem) com a vicepresident primer i María Luz Martínez Seijo (PSOE) com a secretària primera. El vicepresident segon és Guillermo Mariscal (PP) i la secretària segona María Isabel Borrego (PP).