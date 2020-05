Sánchez cedeix a Cs i prorrogarà l'estat d'alarma 15 dies en lloc d'un mes

El govern espanyol torna a mirar a Ciutadans per salvar l'estat d'alarma. Pedro Sánchez ha acabat cedint per poder prorrogar aquest mecanisme excepcional i al final no defensarà demà davant del Congrés un últim estat d'alarma d'un mes, com va dir dissabte, sinó només de dues setmanes com ha vingut fent fins ara. És a dir, una pròrroga del 24 de maig al 7 de juny. Era l'exigència que havia posat sobre la taula el partit d'Inés Arrimadas, així com també que no s'arribés a un acord amb Esquerra, amb qui el govern espanyol continua negociant, segons assenyalen fonts republicanes, informa Quim Bertomeu.

Pocs minuts passades les tres de la tarda i després que s'ajornés una hora i mitja la roda de premsa del consell de ministres, la Moncloa i Ciutadans han difós dos comunicats diferents amb l'acord, seguint la mateixa estratègia que fa dues setmanes, quan Sánchez va arribar a un pacte 'in extremis' amb el partit taronja davant l'amenaça del no del PP, que es farà efectiva demà dimecres al debat al Congrés. El baròmetre del CIS publicat aquest dimecres certifica que el gir d'estratègia d'Arrimadas amb l'estat d'alarma, diferenciant-se del no de PP i Vox, beneficia electoralment Ciutadans amb un creixement en intenció de vot.

Ara bé, Ciutadans reivindica de forma confusa que gràcies a l'acord s'aconseguirà que "no hi hagi cap taula de negociació amb ERC per dinamitar la igualtat entre espanyols". No aclareix, però, si es refereix a la taula de diàleg, que els republicans reivindiquen reprendre, i aquesta menció no apareix al comunicat del govern espanyol. Fonts d'ERC asseguren a l'ARA que Ciutadans "menteix" i que es manté la negociació, però admeten que l'acord amb els d'Arrimadas "complica" les coses. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha dit que l'acord és només per a la pròrroga i que "qualsevol altra consideració no té sentit", desmentint el comunicat del partit taronja.

L'acord amb Cs estipula que el juliol sigui un mes hàbil al Congrés dels Diputats, és a dir, que hi hagi plens. El govern espanyol també diu que estudiarà que la prestació per als autònoms i l'exempció de quotes s'ampliïn més enllà de l'estat d'alarma, que les prestacions per ERTO o atur es cobrin com a molt tard el juny, que la moratòria per pagar impostos sigui de quatre mesos en lloc de tres, i mantenir el diàleg per a futures reformes legislatives relacionades amb el coronavirus.

ERC diu que "ultima" un acord polític per a la taula de diàleg

De fet, fonts republicanes asseguren que s'està "ultimant" un acord polític per posar data a la taula de diàleg. També que s'incloguin mesures socials de conciliació per a les famílies (una prestació familiar que també demana Junts per Catalunya), així com marge pels ajuntaments fer servir el superàvit amb mesures per fer front al covid-19. En aquest sentit, assenyalen que continuen negociant però que s'estan fent "passos lents endavant". "S'avança cap a abandonar la centralització i posar en marxa una coordinació real en l'àmbit de la salut", apunten les mateixes fonts republicanes, que descarten un acord respecte la necessitat d'una pròrroga de només 15 dies.

El nou escenari obligarà el govern espanyol a trobar mecanismes per controlar els moviments fins al final de la desescalada, prevista per al 5 de juliol en territoris com Madrid i Barcelona, que encara no han passat ni a la fase 1 del desconfinament. De fet, la Moncloa somniava amb una última pròrroga més 'light', retornant la majoria de les competències a les comunitats però mantenint el comandament únic de Sanitat -el que rebutjaven tant ERC com Junts per Catalunya, que pogués allargar-se fins a principis de juliol. La cadena Ser ha avançat un esborrany del reial decret fins el 27 de juny, però el consell de ministres n'ha acabat aprovat una fins el 7 de juny. La tensió, doncs, continua, i d'aquí quinze dies es tornarà a repetir el mateix debat.

Montero ha defensat que l'estat d'alarma continua sent "imprescindible" fins al final de la desescalada, és a dir, ha defensat una nova pròrroga però ha demanat anar "pas a pas". "Considerem que les fases de la desescalada s'hauran d'acompanyar amb aquest instrument perquè és l'únic medicament eficaç en la lluita contra el virus", ha dit en la roda de premsa posterior al consell de ministres, acusant el PP i Vox de "posar en risc la salut dels ciutadans" per no avalar la pròrroga.

El PNB i EH Bildu no aclareixen el sentit del vot

El que sí que aconsegueix Ciutadans és convertir-se en un actor clau en la geometria variable del Congrés enfront dels socis d'investidura de Sánchez, com ERC. Amb el sí de Cs, el vot d'ERC ja és irrellevant si el PNB torna a votar a favor. Ara bé, el vot dels nacionalistes bascos continua també negociant-se, igual que el d'EH Bildu, que es va abstenir en l'última pròrroga fa quinze dies.

L'apropament a Ciutadans no és la millor recepta per als socis de coalició de Sánchez. El vicepresident segon del govern espanyol i líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha admès que se sent més a gust amb una formació d'esquerres com ERC per afrontar una situació de crisi. En una entrevista a La Sexta, Iglesias ha respost així quan se li ha preguntat sobre si preferia un acord amb ERC o amb Cs per a la nova pròrroga de l'estat d'alarma. Tot i així, Iglesias ha valorat positivament que una formació de dretes com Cs estigui actuant "de manera més civilitzada" que el PP. També ha deixat clar que Cs no governarà amb l'executiu espanyol sinó que es tracta d'arribar a acords "en moments d'excepcionalitat".

Escalada verbal del PP

El líder del PP, Pablo Casado, continua en la seva escalada verbal contra el govern espanyol i el seu president, Pedro Sánchez. Aquest dimarts ha acusat el cap de l'executiu estatal de negociar els vots per tirar endavant l'estat d'alarma amb propostes com ara recuperar la taula de diàleg i l'alliberament de presos d'ETA. "La subhasta de vots per prorrogar l'estat d'alarma rep les seves propostes separatistes: reprendre la taula de diàleg i treure de la presó terroristes d'ETA", ha lamentat al seu compte de Twitter.