Pedro Sánchez denuncia que no hi ha llibertat d'expressió a Catalunya

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat que els dirigents del PSC estan patint "violència" a Catalunya fruit del Procés i de les accions dels CDR. "No hi ha llibertat d'expressió a Catalunya i és una bona notícia que el govern espanyol s'hagi posat les piles", ha afegit en relació a la decisió del ministeri fiscal d'iniciar possibles accions penals per rebel·lió contra els comitès de defensa de la república. En una entrevista a Onda Cero, el màxim dirigent dels socialistes també ha carregat contra TV3 en l'ofensiva de partits i mitjans estatals per intervenir-la. "TV3 no és exemple de pluralitat informativa, però TVE tampoc és un exemple de pluralitat", ha opinat el secretari general del PSOE. En aquest sentit, ha esperonat els grups parlamentaris catalans a controlar la gestió del canal català un cop es formi el Govern sense valorar la seva negativa a intervenir TV3 després de l'aplicació del 155.

Sánchez també s'ha felicitat per la decisió de la fiscalia alemanya de reclamar l'extradició del president Carles Puigdemont per rebel·lió i malversació com li reclama el jutge Pablo Llarena. "Quan van detenir Puigdemont, vaig dir que la cooperació judicial és la lògica habitual a Europa i ara la demanda d'extradició forma part d'aquesta cooperació entre estats de dret", ha dit per remarcar el seu desig que la justícia segueixi el seu camí. "Després de tants mesos sense govern a Catalunya, demanem al bloc independentista que obri una legislatura autonomista que normalitzi les relacions amb l'Estat", ha afegit Sànchez sobre els frustrats debats d'investidura que hi ha hagut fins ara al Parlament. "El futur polític de Catalunya no pot dependre d'una persona com Puigdemont perquè està anteposant el seu futur personal al del conjunt de la població", ha afirmat Sánchez per exigir de nou un pas al costat del candidat de Junts per Catalunya (JxCat).

Sánchez també ha obert la porta a presentar una moció de censura contra la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, per la polèmica del màster. "D'ella depèn continuar o no com a presidenta després del debat parlamentari que es farà avui a l'Assemblea de Madrid i ens plantegem presentar una moció de censura", ha opinat. "Cifuentes està amagada, no dona la cara, i fa la sensació que no pot dir la veritat perquè llavors hauria d'assumir responsabilitats. La Comunitat de Madrid no pot estar governada per la mentida", ha sentenciat. El líder del PSOE ha remarcat que "Ángel Gabilondo és l'antítesi de Cifuentes per la seva exemplaritat" en al·lusió a la seva possible candidatura a la presidència de Madrid i ha instat Ciutadans a trencar amb el seu soci de govern. "El PP de Madrid fa aigües i Cs no pot tapar-ho".

Pel que fa a la seva negativa a validar els pressupostos de l'Estat, Sánchez ha deixat clar que "el sentit d'estat no significa pensament únic" i ha qualificat els comptes d'"ideològics" perquè "són profundament antisocials". "Rajoy s'haurà de sotmetre a una qüestió de confiança si no aconsegueix aprovar els pressupostos", ha anotat, i no ha descartat comicis si el PP no és capaç de sumar més suports als comptes. "No juguem només al taulell polític i el govern espanyol és qui té la responsabilitat d'aprovar els pressupostos; nosaltres hem donat suport al govern [espanyol] amb el 155 pel desafiament secessionista, i ja ens vam abstenir per investir Rajoy i vam pagar un preu prou alt", ha subratllat per respondre a les crítiques de dirigents del PP i Cs per no voler validar-los.