La CUP demana la compareixença de Marlaska i Zoido per un suposat intent d'infiltrar-se en la direcció

La CUP ha registrat aquest matí una petició de compareixença a la comissió d’interior del Parlament de Catalunya de l'actual ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el seu antecessor en el càrrec, Juan Ignacio Zoido, perquè donin explicacions sobre l’operatiu policial orquestrat suposadament per la brigada d’informació de la Policia Nacional que tenia com a objectiu captar informadors que s’infiltressin a la formació amb la finalitat d’obtenir informació sobre l’organització del referèndum de l’1 d’octubre del 2017.

El cas, destapat avui per 'La Directa', torna a posar de manifest, segons la CUP, "les sistemàtiques operacions dutes a terme per la Policia Nacional dirigides a monitoritzar, perseguir i fer seguiment dels moviments socials a Catalunya". Segons aquest mitjà, "un dels comissaris de la brigada provincial d’informació (BPI) de la Prefectura Superior de Policia a Catalunya, amb número de placa 74.977 i que respon a les inicials I.M.A. –que treballava a les ordres del comissari en cap 18.564 de la BPI que aquest dimarts declara com a testimoni davant de la sala segona–", va proposar a un simpatitzant de la CUP infiltrar-se a la direcció de la CUP.

“Necessito informació del referèndum. Necessito algú que m’informi de tot el que passi a la CUP, no a qualsevol territorial, sinó a la cúpula, entre la gent que es mou a prop de David Fernàndez”, li va demanar el policia a l'activista oferint-li una paga de 700 euros mensuals fixes més pagues extres per a tota la informació que aconseguís del referèndum. Una oferta que el simpatitzant dels anticapitalistes, que coneixia el comissari perquè l'havia detingut i interrogat anys enrere, va refusar des d'un primer moment. Aquest no és el primer cas de suposat espionatge a la CUP que destapa aquest mitjà. El mateix mitjà ja va destapar el cas Estat Infiltrat, en què l’agent 'Jordi' va intentar captar un activista del barri de Gràcia de Barcelona com a confident.