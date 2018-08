La Policia Nacional deté el suposat autor de l'agressió a una dona que retirava llaços grocs a la Ciutadella

La Policia Nacional ha detingut aquest matí el suposat autor de l'agressió de dissabte a una dona al Parc de la Ciutadella. La detenció s'ha produït després que la dona presentés ahir una denúncia davant la Policia Nacional. Els agents han arrestat l'home per un delicte d'odi i un altre de lesions per agredir, segons la Policia Nacional, la dona quan retirava llaços grocs de la via pública.

🚩ÚLTIMA HORA: A raíz de una denuncia, la @policia detiene en #Barcelona por un delito de odio y otro de lesiones al presunto agresor de una mujer que retiraba lazos amarillos en la vía pública. #SomosTuPolicía #EstamosPorTi — Policía Nacional (@policia) 29 de agosto de 2018

Fonts de la Policia Nacional han explicat que la dona va presentar la denúncia ahir al vespre i que els agents han decidit detenir l'home avui al matí tot i que ho haurien pogut fer ahir mateix. Segons el cos estatal, en la seva denúncia la dona va manifestar que l'home li havia dit: "Estrangera de merda, ves al teu país". Per aquest motiu, la Policia Nacional li atribueix un presumpte delicte d'odi. Pel que fa al presumpte delicte de lesions, fonts del cos estatal han assenyalat que l'home hauria donat un cop de puny al nas de la dona.

Es preveu que el detingut passi a disposició judicial avui mateix. Fa una estona una furgoneta de la Policia Nacional l'ha traslladat a la Ciutat de la Justícia. En paral·lel, la denúncia que l'home va presentar dilluns davant els Mossos d'Esquadra ha arribat al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona. El jutjat també ha rebut l'informe de lesions de la dona, però encara no li ha arribat la seva denúncia.

A part de les denúncies creuades entre l'home i la dona, Ciutadans ha presentat una denúncia contra l'home davant la fiscalia perquè l'investigui, segons el partit, per l'agressió a la dona per retirar llaços grocs al Parc de la Ciutadella. Cs considera que els fets suposarien un delicte d'odi i un altre de discriminació.

Asens demana una "explicació oficial"

Per la seva banda, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Asens ha aprofitat una roda de premsa sobre immigració per abordar el conflicte dels llaços grocs i ha exigit una "explicació oficial" dels motius pels quals la Policia Nacional ha detingut el presumpte agressor si els Mossos ja havien intervingut. "Hi ha hagut confusions i versions contradictòries", ha apuntat Asens, que ha criticat les reaccions a l'incident sense que s'hagin aclarit els fets.