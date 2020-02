Primera fissura al govern de coalició espanyol. Després d’un mes plàcid, sense cap crítica aparent i empassant-se més d’un gripau, Unides Podem va enviar ahir el primer toc d’atenció al PSOE amb l’objectiu d’intentar recuperar certa iniciativa en l’executiu. Els plans en matèria de política migratòria que tenia previst impulsar el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, van ser els causants de les primeres tensions entre socis a la Moncloa.

En concret, es tracta de la llei d’asil que estava preparant Interior i que suposaria un enduriment de les condicions per als immigrants que demanin protecció. També hi ha la decisió de Marlaska d’acceptar la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que avala les devolucions en calent. El ministre de l’Interior va dir dilluns en comissió que la sentència del TEDH “manifesta que la violència és un límit en l’exercici dels drets fonamentals”.

Des d’Unides Podem van alertar dimecres que, si es tirés endavant l’enduriment en lleis migratòries, s’estaria incomplint l’acord del govern de coalició. “Esperem que el ministeri de l’Interior aclareixi com abans millor el malentès”, van assenyalar fonts del partit lila. “Apostar per endurir la llei contra les persones que venen a treballar al nostre país fugint de la fam i de la guerra o elogiar sentències que avalen la violació dels drets humans no només és contrari al que figura en l’acord de coalició, també és contrari al que desitgen la immensa majoria dels votants del PSOE i Unides Podem”, van afegir.

De fet, el ministeri de l’Interior va assenyalar, després de veure’s les primeres tensions entre socis, que el document inicial sobre la llei d’asil, publicat per El País, mai ha arribat a estar en mans de Marlaska i que actualment s’ha vist superat per una nova normativa comunitària per reformar la llei d’asil.

Objectiu: marcar perfil

Tot i tractar-se d’una crisi que les dues parts veuen fàcilment superable, es tracta de la primera crida d’atenció d’Unides Podem des de la formació de govern. El grup confederal ahir es regirava en contra de les declaracions de dilluns de Marlaska poques hores després que la bancada del PSOE aplaudís intensament les intervencions del líder d’Unides Podem, Pablo Iglesias, una imatge a la qual molts diputats no s’acaben d’acostumar.

Sánchez i Iglesias són el nou tàndem del govern progressista en contra dels atacs de la triple dreta en les sessions de control. Ahir Sánchez va tornar a escenificar amb el líder de l’oposició, Pablo Casado, el desacord que es va produir en la reunió que van mantenir dilluns a la Moncloa. El líder del PP li va demanar que trenqués amb l’independentisme i que s’obrís a arribar a acords amb la “majoria moderada”, però Sánchez el va instar a “abandonar la bronca i el bloqueig”. “¿No se li faran llargs aquests quatre anys?”, li va preguntar, i li va demanar que s’avingués a renovar òrgans com el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Constitucional.La tensió va augmentar durant les rèpliques d’Iglesias, que en resposta a preguntes del PP i Vox va considerar “repugnant, fins i tot per a un feixista”, que la dreta vulgui “treure rèdit” i “es descolloni” dels casos de prostitució de menors tutelades detectats a les Balears.