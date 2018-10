El Procés arriba a la Fira del Llibre de Frankfurt

Tres autors alemanys van discutir ahir a la Fira del Llibre de Frankfurt sobre si Catalunya té dret a decidir sobre la independència o no. Són tres veus habituals en articles d’opinió i llibres sobre Catalunya i Espanya: Paul Ingendaay ( Frankfurter Allgemeine Zeitung o FAZ ), Michael Ebmeyer ( Zeit online i Die Zeit ) i Carlos Collado Seidel (autor i editor). Collado Seidel, en el rol de moderador, va ser el més crític amb Catalunya i el Procés. Va engegar el debat recordant que quan Catalunya va ser la convidada d’honor a la Fira de Frankfurt del 2007 només va portar autors catalanoparlants. Segons ell, les noves generacions que estan pujant rebutgen Espanya i només senten Catalunya com a nació.

La taula rodona va voler contextualitzar el procés català, perquè la quantitat de notícies sobre Catalunya es va multiplicar a partir de l’1 d’octubre del 2017 i arran de la detenció del president Carles Puigdemont. “El moviment independentista no és gaire antic: es remunta a l’Estatut del 2006 i a la sentència del Tribunal Constitucional del 2010”, explicava Ebmeyer. “El govern espanyol no va saber preveure que el moviment agafaria la força que ha agafat. Però ara mateix ja no és un problema entre Espanya i Catalunya, sinó entre catalans: de la societat n’han de sortir propostes conciliadores per resoldre el problema”, apuntava Ingendaay. Tots tres van coincidir que la voluntat de diàleg del socialista Pedro Sánchez és també un pas necessari. Ebmeyer atribuïa en part al conservador Mariano Rajoy l’auge de l’independentisme: “Hauria hagut de permetre un referèndum, encara que no tingui un encaix dins de la Constitució”. Ingendaay recordava que a Alemanya tampoc encaixa amb la Constitució, tal com va decidir el Tribunal Constitucional el 2016 quan el Partit Bavarès va voler celebrar un referèndum similar. “Però el problema és que a Catalunya tampoc hi ha una majoria suficient per celebrar un referèndum si no legal, legítim”, afegia.

Quan el columnista del FAZ deia que els polítics que viuen a Bèlgica o Suïssa són “fugats” i no pas “exiliats” i que els presos “no són presos polítics”, representants de l’ANC Alemanya van fer una protesta silenciosa amb cartells que demanaven l’alliberament immediat dels presos.