El PDECat debat si fer efectiva la República "de manera immediata" o "al més aviat possible"

Paral·lelament al pols entre Puigdemont i Pascal pel seu relleu al capdavant del partit, els associats continuen aquest dissabte amb el debat sobre les ponències. Una de les esmenes que ha obtingut més suports (malgrat la reticència de la direcció) és la de "fer efectiva la República de manera immediata", que ha arribat al 50% dels vots. Ara bé, com que els redactors de la ponència no ho veuen clar han demanat que es porti demà al plenari amb un afegit: "Que es faci efectiva de manera immediata al més aviat possible".

En la ponència política elaborada per l'equip redactor nomenat per la direcció de Pascal s'estableix l'objectiu d'"institucionalitzar" la República proclamada el 27 d'octubre al Parlament. Des de la comarcal del Baix Besòs, però, s'ha proposat afegir que després de dos anys de creació del PDECat, de l'1-O i la declaració d'independència, el partit "té com a objectiu fer efectiu aquest estat independent de manera immediata, fent efectiva la República Catalana".

Pugna fins al final per la direcció i la suma a la Crida

A només 24 hores d'haver d'escollir la direcció de partit, segueix l'estira-i-arronsa entre l'executiva de Marta Pascal i els crítics, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont. Pascal es resisteix a jugar un rol secundari a l'executiva del partit i manté que vol aspirar a la secretaria general del PDECat. Ahir l'actual coordinadora va rebutjar un acord –anomenat Pacte de Lledoners– en què els crítics, els exconsellers presos i el mateix Puigdemont li oferien una nova executiva sense la figura de la secretaria general, presidida per David Bonvehí i amb la vicepresidència per a la diputada al Congrés Míriam Nogueras, en què Pascal en formés part però com a membre ras.

Aquesta fórmula serviria per fer avançar el PDECat cap a la Crida de Puigdemont a través d'una comissió de transició liderada pels exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull i Lluís Puig.

No obstant això, Pascal no accepta i ha ofert una contraproposta en què ella es blinda com a secretària general. "Si Puigdemont no vol que continuï [Marta Pascal], que ho digui públicament", asseguraven ahir a mitjanit des del seu entorn. I és que l'expresident és un dels que s'ha mantingut més ferm en contra de la continuïtat de l'actual coordinadora. Davant d'això, els crítics asseguren que si ella no renuncia a dirigir el partit, presentaran una candidatura alternativa demà diumenge encapçalada per l'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals.

Aquest dissabte, en declaracions als mitjans de comunicació, Pascal ha assegurat que segueix treballant per una "candidatura de consens" i que "no hi sobra ningú". També ha anunciat que demà intervindrà l'expresident escocès Alex Salmond a la cloenda de l'assemblea. No comptarà, però, ni amb la intervenció Puigdemont ni amb l'actual cap de l'executiu, Quim Torra.

La coordinadora general del partit també ha valorat positivament que ahir, després que presentés l'informe de gestió a porta tancada, no hi haguessin intervencions en contra de la seva exposició.

L'esmena dels exconsellers: insta tota la militància a sumar-se a la Crida

En cas que, malgrat les reticències, Pascal acabi acceptant el Pacte de Lledoners, els crítics forçaran el debat en la ponència política d'una esmena que han preparat els exconsellers a la presó. Segons el redactat, al qual ha tingut accés l'ARA, l'assemblea del PDECat acorda: