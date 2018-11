Puigdemont acusa Borrell de "parlar com un racista, supremacista i negacionista"

L'expresident Carles Puigdemont ha acusat el ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, Josep Borrell, de "parlar com un racista, supremacista i negacionista" després que dilluns afirmés en un acte a la Universidad Complutense de Madrid que els EUA es van independitzar després de "matar quatre indis". En una piulada a Twitter, Puigdemont ha compartit la reacció de l'American Indian Movement, que ha qualificat Borrell de "racista" i ha denunciat que el ministre té una "manera supremacista, negacionista i patètica de descriure un genocidi".

Racist Spanish Foreign Minister @JosepBorrellF says this about US pre-independence history: "The only thing that they had done was kill 4 Indians". What a supremacist, denialist, and pathetic way to describe a genocide. Long live Free @CataloniaHelp2 pic.twitter.com/0M4Y0unu3o

"Teniu raó", els ha dit Puigdemont en la seva resposta. "Expressem la nostra solidaritat i respecte amb tots els pobles nadius americans. El ministre espanyol ha parlat com un racista, supremacista i negacionista", ha indicat el líder de JxCat i promotor de la Crida Nacional per la República.

We express our solidarity and respect to the all native american peoples. @AIndianMovement, you are right: the spanish minister has expressed himself like a racist, supremacist and denialist. The EU should not have a minister like that.



And thank you so much for your support!