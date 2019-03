L'expresident Carles Puigdemont donarà a la presó de Neumünster un centenar de llibres d'autors catalans traduïts a l'alemany, segons ha informat el diari 'Frankfurter Allgemeine' i ha pogut confirmar l'ACN. Un any després de ser detingut a Schleswig-Holstein, aquest dilluns 25 de març, Puigdemont tornarà al centre penitenciari de Neumünster, on va estar reclòs durant 12 nits i farà lliurament del centenar de llibres per a la biblioteca de la presó. En sortir de la presó, Puigdemont va exigir a Mariano Rajoy, llavors president del govern espanyol, diàleg i "una solució política" al conflicte.

Segons apunta el diari alemany, la directora del centre, Yvonne Radetzki, hauria confirmat l'acte, tot refusant fer qualsevol comentari. En el seu moment, Radetzki va assegurar que Puigdemont s'havia integrat "sense problemes" al centre.

Està previst també, segons les fonts consultades, que hi hagi parlaments d'advocats que van col·laborar en el ca Gonzalo Boye i Jaume Alonso Cuevillas. Des d'aquest diumenge, de fet, l'expresident Puigdemont és a Alemanya per poder fer aquest donatiu. Ell mateix ha fet pública una foto amb parlamentaris de la formació d'esquerres Die Linke.

Molt content de retrobar a Neumünster els diputats al Bundestag @Diether_Dehm i @ZaklinNastic de @dieLinke. Van estar al nostre costat i encara hi són. Danke!! pic.twitter.com/EYaOZrEeQw — Carles Puigdemont (@KRLS) 24 de marzo de 2019

La vigília de l'aniversari de la seva detenció, el líder de Junts per Catalunya ha celebrat un sopar per agrair a la comunitat catalana de la zona el seu suport durant el seu empresonament, segons informa l'ACN. L'ANC-Deutschland i l'ANC-Hamburg ja van organitzar fa un any un sopar amb l'entorn més proper de Puigdemont i la comunitat catalana com a conseqüència de la seva detenció, i la intenció de l'expresident ha sigut reproduir-lo per donar-los les gràcies. En aquella ocasió, la trobada va comptar amb la participació del vicepresident Josep Costa, l'esposa de Puigdemont, Marcela Topor, i el seu amic i ara candidat al Senat, Josep Maria Matamala, així com de representants de la comunitat catalana a Alemanya.

Entre els assistents al retrobament d'aquest diumenge hi havia el vicepresident del Parlament, Josep Costa, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castell, entre d'altres. També han assistit al sopar els diputats alemanys Diether Dehm i Zaklin Nastic.

Just ara fa un any, doncs, les autoritats del país germànic van detenir l'expresident de la Generalitat quan tornava de Finlàndia en cotxe cap a Bèlgica, després que l'instructor de la causa de l'1 d'octubre al Tribunal Suprem hagués tornat a activar l'euroordre contra ell perquè fos entregat a Espanya. El seu arrest i empresonament arribava just dos dies després que els exconsellers fossin privats de llibertat a l'Estat, també per ordre del Suprem.

Puigdemont ha fet un tuit recordant que demà dilluns farà un any de la seva detenció contrastant-la amb el manifest que han signat la quarantena de senadors francesos a favor del "respecte i les llibertats fonamentals de Catalunya".