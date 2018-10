Puigdemont: "No vam demanar formalment a cap país que ens reconegués"

El govern de la Generalitat no va demanar a cap país que reconegués una eventual República Catalana abans o després del referèndum de l'1 d'Octubre. "No vam demanar formalment a cap país que ens reconegués", ha explicat aquest dimecres l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la presentació del llibre 'Més Operació Urnes', dels periodistes de l'ARA Laia Vicens i Xavi Tedó.

Puigdemont ha defensat que l'independentisme encara s'ha d'explicar a l'exterior i, sobretot, a Europa i, per això, creu que cal "eixamplar" el coneixement sobre el conflicte en l'àmbit europeu per determinar quan cal fer una petició formal de reconeixement internacional. Per a l'expresident del Govern, l'independentisme ha de fer entendre a Europa que el problema que pateix Catalunya "no és només de sobirania nacional, sinó de drets fonamentals".

Però els assistents a la presentació també han demanat que l'independentisme s'expliqui en l'àmbit intern. Un dels presents a l'acte que s'ha dut a terme a la seu de la Delegació de la Generalitat a Brussel·les ha demanat al president la seva valoració sobre la falta d'unitat de l'independentisme. En aquest sentit, creu que hi ha espai per millorar: "És veritat que necessitem millorar quan parlem d'unitat". Puigdemont ha demanat "comprensió" davant d'una situació "molt complexa". Des del seu punt de vista, si hi ha entrebancs "no s'han d'atribuir a una manca de voluntat d'anar allà mateix, sinó que les circumstàncies són dures".



L'expresident català també ha apel·lat a aquest esperit i la picaresca de l'1 d'Octubre. Ha assegurat que "la història de l'1 d'Octubre encara està incompleta", però ha defensat que encara ho està perquè "és complexa" i perquè "encara s'està escrivint". Puigdemont ha volgut deixar entreveure que "encara hi ha coses que no han sortit" i que fins i tot "s'estan escrivint nous capítols amb la mateixa actitud amb què es va escriure l'1 d'Octubre". Puigdemont ha somrigut quan els autors del llibre explicaven com el mateix govern de la Generalitat enviava missatges contraris al que realment s'estava produint per garantir que hi hauria referèndum i ha defensat: "Ens donava tranquil·litat saber que les coses estaven en bones mans".