Puigdemont demana al PDECat “no caure en el sectarisme”

L’espai que aglutina Junts per Catalunya crema etapes per a la pròxima convocatòria electoral sense tenir clara la fórmula per anar als comicis i en plena pugna interna per les diferències estratègiques entre una part del PDECat i el sector més pròxim a la Crida. El líder de tots aquests espais, Carles Puigdemont, va intervenir ahir a la convenció municipalista del PDECat per enviar un avís als centenars de dirigents locals que estan formant llistes per a les municipals. En un vídeo gravat des de Bèlgica, l’expresident de la Generalitat va demanar a la formació que no caigui “en el sectarisme” i “obri la mirada” cap a la unitat de tot l’espai, un missatge en clau municipal que sona també com un avís als sectors que plantegen una escissió de l’espai de JxCat si no hi ha acord per a les generals.

Candidatures

La clau del debat sobre els comicis del 28-A és qui controla el grup al Congrés, fins ara últim bastió del sector més reticent a l’obertura a la Crida. En funció de com es resolgui, es triarà el candidat. El número 1 serà per a un pres polític (Josep Rull, Jordi Turull o Jordi Sànchez) i als principals llocs de sortida hi podrien anar persones de total confiança de Puigdemont com ara l’actual diputada al Congrés Míriam Nogueras i el portaveu de JxCat, Eduard Pujol.

El president del PDECat, David Bonvehí, va voler remarcar que, tot i haver impulsat la Crida i haver creat la marca JxCat, Puigdemont també és el referent de la formació hereva de CDC: “Que ningú dubti que aquest és el partit del president Puigdemont des del primer dia”, va dir. El PDECat es presentarà amb la fórmula de JxCat en 900 dels 947 municipis de Catalunya.