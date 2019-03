Carles Puigdemont desconeixia que els Mossos d'Esquadra estaven preparats per detenir-lo

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont desconeixia que el cos de Mossos d'Esquadra tenia un dispositiu preparat per detenir-lo quan hi hagués una declaració unilateral d'independència, tal com va explicar ahir el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, en la seva declaració al Tribunal Suprem. Fonts de l'entorn de l'expresident a l'exili expliquen que és obvi que el mateix Puigdemont no tenia constància d'aquest dispositiu, però també afegeixen que mai haurien demanat als Mossos que si rebien l'ordre de detenir-lo no ho fessin.

Segons les mateixes fonts, la declaració de Trapero d'aquesta setmana davant el jutge Marchena demostra la seva professionalitat i també la independència del cos, i desmunta la teoria que situava la policia catalana com un "exèrcit armat de l'independentisme" que va contribuir a una rebel·lió.

Des de l'entorn de l'expresident recalquen que els responsables del Govern en aquell moment no van entrar mai en decisions policials i mai es va demanar als Mossos que incomplissin ordres judicials. "Els Mossos no estan a favor ni en contra de res, són una policia democràtica", conclouen les mateixes fonts.

En la seva declaració davant el Tribunal Suprem, Trapero, que també està investigat a l'Audiència Nacional, va assegurar que les declaracions polítiques de l'exconseller Forn eren "irresponsables" i va assegurar: "N'hi va haver alguna que va causar bastant malestar perquè confonia la gent respecte a quin era el paper dels Mossos i feia la impressió del que no era. I en part potser també va donar una imatge que va alimentar coses que crec que estem pagant i que no s'adeqüen amb la realitat. I això l'hi vam censurar, i per això he dit abans que penso que va ser irresponsable".