Puigdemont està "disposat" a encapçalar la llista unitària de l'agrupació d'electors per "deure moral"

El president Carles Puigdemont ha assegurat en una entrevista exclusiva amb l'ACN que està disposat a encapçalar la llista unitària cívica que s'ha proposat aquest divendres a l'Ateneu Barcelonès. Puigdemont ha dit que tothom té "el deure moral" de contribuir-hi. "Jo el tinc, m'identifico amb una idea d'aquestes característiques, que no va a buscar la legítima aspiració de cada partit sinó a protegir el bé superior en aquestes eleccions, que és la democràcia", ha assegurat Puigdemont a l'ACN. "M'agradaria que fos el resultat de l'agregació de molta gent, també dels partits polítics; seria una bona notícia", ha indicat Puigdemont, que ha dit que "calen mesures excepcionals". "Seria una bona notícia i jo avanço la meva disposició a contribuir perquè sigui possible", ha dit.

Aquest divendres s'ha presentat a l'Ateneu Barcelonès la llista unitària 1 d'Octubre, una iniciativa de la societat civil per presentar una agrupació d'electors a les eleccions del 21 de desembre. S'han de recollir 55.000 firmes abans del 17 de novembre. Els promotors, entre els quals hi ha Francesc Dalmases i exmembres de secretariat de l'ANC, han assegurat que posen a disposició dels partits sobiranistes aquesta candidatura per tal de "validar" el referèndum de l'1 d'octubre i "restituir el govern legítim".

Reunió amb la CUP: Salellas i Gabriel es troben amb Puigdemont a Brussel·les

D'altra banda, el president de la Generalitat s'ha reunit aquest divendres amb els diputats de la CUP Anna Gabriel i Benet Salellas a Brussel·les, segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ARA. Tot i que no ha transcendit encara el contingut de la trobada, l'escenari de fons són les eleccions del 21-D i l'assemblea dels cupaires prevista diumenge a Granollers per decidir si participen en els comicis.

Entre els escenaris que plantejarà la CUP hi ha presentar-se o no a les eleccions. I, en cas que la resposta sigui afirmativa, en quin format: una llista civil sense polítics per "bloquejar" el Parlament i provocar una nova convocatòria electoral en clau constituent; una llista o coalició "el més àmplia possible" que defensi la República, l'amnistia i la llibertat de presos, o una candidatura "el més àmplia possible" de caràcter "rupturista, independentista i d'esquerres".