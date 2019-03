Puigdemont demana un "informe legal independent" per comparar la decisió del tribunal alemany i la del Suprem

L'expresident Carles Puigdemont ha demanat un "informe legal independent" a la Universitat de Berlín per comparar la decisió del tribunal alemany i la futura sentència del Tribunal Suprem sobre el cas de l'1-O. Segons ha explicat el seu advocat Gonzalo Boye aquest dilluns, esperen que l'informe estigui llest "mesos després" que el Suprem resolgui el cas i que serà "important" per poder "aportar-lo a futures instàncies" judicials. Un equip liderat pel professor Florián Jessberger serà l'encarregat d'estudiar i comparar els casos en el marc de la llei europea i internacional. Puigdemont ha visitat un any després la presó de Neumünster, on va estar privat de llibertat 12 dies, i ha lliurat al centre penitenciari un centenar de llibres d'autors catalans traduïts a l'alemany.

D'altra banda, Boye també ha assegurat que esperaven que "en les pròximes setmanes" les autoritats belgues, que estan investigant el geolocalitzador al cotxe de Puigdemont a través de la fiscalia del Brabant Való, revelin "qui i per què" va seguir el vehicle en el seu viatge des de Finlàndia cap a Alemanya. "Donarà resultats i podrem saber moltes coses", ha avançat Puigdemont durant la roda de premsa davant la presó de Neumünster quan es compleix un any de la seva detenció a Schleswig-Holstein, a Alemanya.

El líder de Junts per Catalunya ha recordat que la policia espanyola va fer una piulada el dia de la seva detenció assegurant que l'operació havia sigut coordinada pels serveis secrets espanyols i alemanys, però que després això "va ser negat en seu parlamentària". En aquest sentit, Puigdemont espera que la resolució de la investigació belga "aclareixi" qui va ser el responsable del seguiment. "Algú haurà de donar explicacions", ha remarcat.