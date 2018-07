Puigdemont reclama la llibertat dels presos polítics després que Alemanya hagi rebutjat entregar-lo per rebel·lió

Després de conèixer la decisió del tribunal de Schleswig-Holstein, que descarta entregar-lo per rebel·lió, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha exigit la llibertat dels presos polítics i que s'acabi amb la causa contra l'1 d'octubre.

"El primer que vull fer davant d'aquesta decisió és exigir l'alliberament immediat dels empresonats. No hi havien d'haver entrat mai, a la presó, però ara no hi poden passar ni un minut més", ha considerat a través d'un vídeo. L'expresident ha recordat que ni Bèlgica ni Alemanya han entregat els consellers exiliats per aquest delicte i s'ha mostrat convençut que la justícia escocesa farà el mateix.

"Per què la justícia espanyola continua tenint gent a la presó per un delicte inexistent? Ja n'hi ha prou d'aquest abús", ha exclamat.