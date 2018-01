La defensa de Puigdemont no descarta que finalment el president cessat no vagi a Dinamarca

La defensa de Carles Puigdemont no descarta que finalment el president de la Generalitat cessat per l'article 155 no es desplaci a Dinamarca. Cal recordar que Junts per Catalunya ha anunciat que dilluns participaria físicament en un debat sobre la situació política de Catalunya a la Universitat de Copenhaguen. En declaracions a 8TV, però, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas ha explicat que a hores d'ara encara no tenen clar si Puigdemont hi assistirà. Cuevillas ha afirmat que té elements "molt sòlids" per pensar que Dinamarca no concediria una extradició, però ha afegit que s'estan valorant "els tempos". I és que si Puigdemont viatgés a Copenhaguen i el govern espanyol demanés una ordre de detenció, el termini del tràmit podria coincidir amb la investidura, de tal manera que Puigdemont no podria decidir "lliurement" si vol tornar o no.



Així doncs, pel que fa al viatge a Dinamarca s'estan "estudiant tots els escenaris", i passa el mateix amb la qüestió sobre si Puigdemont ha de tornar a Catalunya o no, bé sigui abans o després de ser investit novament president de la Generalitat.

Cuevillas han advertit que quedar-se a Brussel·les "no és cap regal", perquè el termini es pot allargar durant vint anys, però tornar significaria amb tota probabilitat afrontar la privació de llibertat, a la manera dels també electes Oriol Junqueras, Joaquim Forn o Jordi Sànchez.

L'advocat de Puigdemont, tot i això, ha afirmat que en tant que diputat, Puigdemont té "immunitat parlamentària", una condició que està "per sobre de qualsevol altra qüestió". Per això opina que el president cessat podria arribar fins al Parlament per ser investit.