Puigdemont participa per videoconferència en un acte a Lledoners: "L'Espanya plural és un naufragi"

L’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l’exconseller Toni Comín han participat aquest dimarts en un acte de suport als presos polítics davant de la presó de Lledoners. Ho han fet a través d’una videoconferència, davant de centenars de persones que s'han aplegat per donar suport als presos en el primer dia de l’any. “El que vivim no és un malson”, ha dit Puigdemont en l’acte: “És, tristament, la realitat d’una Espanya que va fracassar en la seva reforma democràtica i va ser incapaç d’avançar cap a un estat plural”. "L'Espanya plural és un naufragi", ha sentenciat, "i el judici serà la demostració més dolorosa d'aquest fracàs".

Ahir a Lledoners:



"La unitat és més necessària que mai. Amb la força de les raons i la raó us desitjo un any de llibertat, República i democràcia a tots els catalans/es, sense excepció, que mereixen viure en un país de prosperitat, de Pau, sense por..." pic.twitter.com/NAopuRqfj3 — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 1 de enero de 2019

En el mateix sentit, l'expresident cessat pel 155 ha apel·lat a "mantenir la capacitat de plantar cara". Els assistents a la protesta han encès els telèfons mòbils per provocar una onada de llum en solidaritat als presos i han cantat l'himne de Catalunya. "No esteu sols", han cridat els concentrats, així com "llibertat". També s'han sentit crits de "president" dirigits a Puigdemont i "us volem a casa". A continuació, i com ja és habitual, l'activista conegut com a Joan Bonanit ha cridat "bona nit" a tots els presos que són a Lledoners.

Ahir a la nit també es van concentrar centenars de persones als afores de Lledoners per celebrar l'arribada del 2019, convocats per l'entitat Omplim Lledoners. Van fer un sopar de carmanyola i van fer les campanades, recordant els polítics a la presó i a l'exili. Per cada quart i cada campanada van anomenar un independentista que no ha pogut passar les festes a casa seva. Després de ballar amb estelades i llaços grocs, alguns han decidit passar la nit a l'aire lliure. No han faltat els focs d'artifici. Jordi Turull els ha donat les gràcies a través de Twitter. "Sou admirables! Que el 2019 l'omplim de salut, de feina, de pau, d'amor, de llibertat i de dignitat per a tothom i per a Catalunya", ha desitjat. També hi ha hagut actes a les presons de Puig de les Basses i Mas Enric.