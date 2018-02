Puigdemont troba una casa per establir-se a Bèlgica

Carles Puigdmont podria haver pres la decisió de no tornar a Catalunya i quedar-se a viure a Bèlgica indefinidament. L'endemà de la publicació dels missatges que el candidat a la presidència de la Generalitat en què deixava entreveure que havia tirat la tovallola, el diari belga L'Echo assegura aquest dijous que Puigdemont ha llogat una casa a Waterloo, un municipi de Valònia de 30.000 habitants situat a menys de 20 km de Brussel·les.

Segons L'Echo, l'amic i confident de Puigdemont, Jami Matamala, ha estat l'encarregat de signar el contracte de lloguer. Fins ara, segons informacions que ha publicat la premsa belga, el cap de llista de Junts per Catalunya vivia a un hotel de Brussel·les, tot i que tal com va revelar l'Ara, passava els caps de setmana a una casa al poble de Sint-Pauwels, a Flandes, que li deixa un empresari vinculat al partit nacionalista flamenc (N-VA).

Que abandoni l'hotel i opti per establir-se a una casa a prop de Brussel·les suggereix que planeja quedar-se a Bèlgica i que podria haver descartat tornar a Barcelona per intentar ser investit presencialment. Després de l'ajornament del ple de la seva investidura dimarts al Parlament de Catalunya, continua sent una incògnita el seu futur polític. El Tribunal Constitucional va advertir que una investidura a distància seria inconstitucional.