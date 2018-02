De què s'encarrega el Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU?

Els advocats d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han anunciat aquest dijous que recorreran a l'Organització de les Nacions Unides els seus empresonaments. Concretament, presentaran el seu cas davant del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de les Nacions Unides. Diversos grups de juristes com el col·lectiu Praga també han fet arribar les seves denúncies a aquest grup de treball per denunciar que l'estat espanyol ha vulnerat dret humans.

Quines funcions té?

Investigar els casos en què s'ha "privat de llibertat arbitràriament" o en contra de les normes internacionals que estan establertes a la Declaració Universal dels Drets Humans. Governs, organitzacions no governamentals i també persones a títol individual poden denunciar accions que consideren que han violat els drets humans. A partir d'aquí, aquest grup de treball pot visitar els estats que han estat denunciats –sempre que el govern accepti la investigació d'aquest òrgan– abans d'enviar "recursos i comunicacions urgents" als governs afectats per tal que rectifiquin la seva actuació. Els seus informes, però, no són vinculants.

Qui en forma part?

Cinc persones de diferents països. Actualment, són de Mèxic, Austràlia, Letònia, Benín i Corea. Aquest grup de treball forma part dels diferents organismes que depenen de l'ONU i que estan especialitzats a formular denúncies per vulneració de drets com el de la llibertat d'expressió o de reunió. L'organisme ha presentat informes contra diversos estats del món per casos, per exemple, com la tortura.