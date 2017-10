La fiscalia presentarà dilluns la querella contra Puigdemont i en demanarà presó immediata

La fiscalia de la sala segona del Tribunal Suprem està acabant de perfilar la querella que presentarà dilluns contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tot el Govern (fins i tot els que no són aforats) i els membres de la Mesa que avui han facilitat la votació de la declaració d'independència pels delictes de sedició, rebel·lió, prevaricació, desobediència i malversació. Segons ha pogut saber l'ARA, la fiscalia també demanarà presó com a mesura cautelar. L'operació està dirigida pel fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza.

La querella, de fet, ja estava redactada i només faltava incloure l'acte d'avui. L'argumentació de la fiscalia és que la declaració d'independència culmina un pla premeditat, de l'inici fins al final, que finalment s'ha materialitzat i consumat. La inclusió del delicte de rebel·lió, que comporta penes de fins a 25 anys, permet portar la causa davant del Suprem i esquivar així el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que es considera que afecta la integritat territorial de l'Estat.

El mateix dilluns la sala segona del Suprem decidirà si admet a tràmit la querella i si accepta les mesures cautelars. Els encarregats de prendre la decisió seran cinc magistrats de la Sala d'Admissió, entre ells el president de la sala segona, Manuel Marchena. Les possibles detencions, doncs, es produirien el mateix dilluns.

La decisió judicial s'activarà després d'un dia de forta càrrega política a Madrid. Hi ha dues frases del discurs de Mariano Rajoy, que ja va parlar d'"acte delictiu" per facilitar el terreny a Maza, especialment dirigides a posar llenya al foc en les hores prèvies a la declaració formal d'independència.

L'equip de Soraya Sáenz de Santamaría, que va tenir oportunitat d'examinar la iniciativa de Puigdemont de convocar eleccions autonòmiques dijous al matí, ha decidit assenyalar en el discurs de Rajoy el president de la Generalitat.

Va ser quan el president del Govern va apuntar que "res substancial ha passat des de llavors, des del consell de ministres de dissabte, per decidir canvis", en referència a l'anunci de Puigdemont que pensava convocar eleccions autonòmiques, i alhora va culpar el Govern d'abstenir-se de donar-li seguretat que es cancel·laria la tramitació de l'article 155.

I, sense estalviar-se una mica de crueltat, va afegir: "El que va passar ahir no pot ser pres seriosament. Ni tan sols glossant-ho sense caure en la impietat".

Aquesta frase dirigida a Puigdemont ha d'haver portat el president a concloure que va fer bé de fer-se enrere i no convocar eleccions autonòmiques. Perquè Rajoy apareix, precisament, com aquell que no va tenir cap interès a facilitar la retirada de Puigdemont.

La segona afirmació de Rajoy apunta que "assossegar el desafiament suposaria reconèixer categories desiguals de ciutadans", és a dir, que el president del govern ve a exposar la seva oposició a una política d'"apaivagament" de Puigdemont i la Generalitat.

Ergo: per això no "va facilitar", com li van demanar el lehendakari, Iñigo Urkullu, i el PSC-PSOE, la marxa enrere de Puigdemont per la porta de les eleccions autonòmiques anticipades d'acord amb l'ordenament constitucional d'Espanya.

Rajoy s'ha convertit, doncs, en "falcó" i això obre el camí al fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, per "desenfundar" la seva querella criminal per sedició i rebel·lió contra Puigdemont, Junqueras i tot el Govern.

En línia amb la conversió de Rajoy en "falcó", per dir-ho així, cal anotar la conducta de Pio García-Escudero, president del Senat, davant Ferran Mascarell, delegat de la Generalitat a Madrid, a qui se li va impedir de donar explicacions en nom de Puigdemont al Senat.

García-Escudero li va fer una abraçada a Mascarell i li va anunciar que vindrien a buscar-lo per començar la sessió. Es va girar i va tornar a l'hemicicle, i en aquell moment es va creuar amb Josep Lluís Cleries, senador de PDECat.

-"T'he guanyat", li va dir el president del Senat.

Cleries venia precisament a dir-li a Mascarell que la mesa del Senat acabava de denegar-li l'ús de la paraula a la cambra perquè no era conseller de la Generalitat, argument improcedent tenint en compte que es tractava de la comissió mixta de Comunitats Autònomes-Constitucional.

En les seves al·legacions, Mascarell explicava que el 155 que aplicarà Rajoy està calcat del vot particular, derrotat, presentat per Manuel Fraga en nom del grup parlamentari d'Aliança Popular, com a proposta d'article 155 en el ple de juliol de 1978.