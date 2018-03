Rajoy supedita el "diàleg" a la formació d'un Govern que "respecti la llei" i no es vulgui "imposar"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha insistit aquest dimarts que "el que més" li importa és "que es respecti la llei" perquè on no n'hi ha "no queda res: ni drets, ni llibertats, ni minories ni res". En la sessió de control al govern espanyol el líder popular ha assegurat que vol un país "on no es posi en perill l'economia l'ocupació i el benestar de les persones", i ha afirmat que vol "que els governants parlin" entre ells, però no que se li imposi "referèndum i·legal sí o sí". El senador del PDECat, Josep LLuís Cleries, l'havia acusat d'estar fent servir Catalunya per "amagar la paràl·lisi" del govern espanyol i li ha preguntat si optava pel diàleg o l'intervencionisme amb Catalunya, i Rajoy li ha respost que "formin govern ja", i després vindrà el diàleg: "Per dialogar hi ha d'haver Govern. Un govern que respecti la llei i que no pretengui imposar els seus criteris i les seves opinions".

En el segon torn de rèplica, Rajoy ha dit que "la immensa majoria de la gent vol que hi hagi una recuperació de la normalitat institucional i econòmica, i això passa per formar un Govern", però s'ha de fer "respectant l'estat de dret, la llei i les decisions del tribunals, que ens obliguen a tots". "Facin un govern d'acord amb el que diuen les normes", ha continuat, aleshores "hi haurà diàleg", basat "en la lleialtat institucional", perquè, segons ell el contrari "és un disbarat". A més, ha reflexionat que la política de fets consumats "no forma part del diàleg", i el que ell ha "vist" durant aquest temps és "instal·lar-se en el victimisme basat en falsos greuges amb el qual es pretén justificar la ruptura".

El senador demòcrata li ha replicat que ell va fer estar l'estat espanyol "10 mesos sense govern", i que quan hi ha hagut Govern a la Generalitat s'ha dedicat a anar contra les decisions d'aquest executiu a través de recursos al Tribunal Constitucional. "Deixi d'amagar-se rere tribunals i cops de porra", ha continuat Cleries, que ha denunciat que Espanya "s'ha convertit en un estat on els ministres avancen les decisions dels jutges, on hi ha presos polítics, on els candidats a President els decideix un jutge i no els vots". Però, ha continuat dient que "malgrat l'expressió tan poc constitucional de l''a por ellos', els catalans vam respondre amb seny", i ha avisat que el president Puigdemont "ni es rendeix ni claudica". Per concloure, Cleries l'ha instat a abandonar la via de la intervenció i assumir la del diàleg directe amb les institucions catalanes: "En democràcia aquest és l'únic camí que té recorregut".

Santamaría celebra la decisió del TC

Abans de la sessió de control, la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reaccionat a la decisió del Tribunal Constitucional, que ha tornat a evitar pronunciar-se sobre el recurs de Rajoy per impugnar la investidura de Puigdemont, i ha considerat que el TC "ha fet la pregunta pertinent, que és si la candidatura de Puigdemont segueix o no endavant". La vicepresidenta ha afegit que faran les al·legacions que demanen els magistrats, "però les que són importants són les del president del Parlament", a qui ha comminat a aclarir si la investidura de Rajoy continua sent una opció.

Zoido defensa la denúncia al regidor del nas de pallasso

En resposta a ERC, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defensat la denúncia a Jordi Pesarrodona, el regidor de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada a qui se li imputa un delicte d'odi per fotografiar-se amb un nas de pallasso al costat d'un Guàrdia Civil en els escorcolls de la conselleria de Governació el passat 20 de desembre. "En algunes ocasions estan faltant a la veritat. Primer va ser una companya seva, que era regidora d'ERC, que va denunciar que la policia els havia trencat els dits un a un. Avui ella està sent investigada per falsedat. Avui està reduint a una denúncia per dur un nas de pallasso, quan és per animar a la desobediència", ha dit Zoido. "Amb un nas vermell un pot fer dues coses: o fer riure els nens o estar fent el ridícul. No es denuncia ningú per dur un nas de pallasso, sinó pel que fa o diu mentre porta el nas de pallasso", ha afegit.