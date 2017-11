Rajoy diu que espera que "tothom" compleixi la llei després del 21-D

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dijous que té previstos "tots els escenaris possibles" després de les eleccions del 21 de desembre, però que confia que després dels comicis tothom compleixi la llei. Així ho ha afirmat en declaracions als periodistes abans d'acompanyar el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, en la seva investidura com a doctor honoris causa per la Universitat de Salamanca.

En ser preguntat sobre la possibilitat que els partits independentistes guanyin les eleccions a Catalunya, Rajoy ha assegurat que "el govern espanyol no està per opinar sobre esdeveniments que no se sap si es produiran o no. El govern ha de dir quina és la seva posició, i la nostra posició és que el 21 de desembre és molt important i que caldria una participació massiva".

Així, confia que després dels comicis s'arribi a una etapa de moderació i tranquil·litat en què tothom compleixi les seves obligacions "com a espanyols i europeus", la primera de les quals seria "complir la llei".

"Respecto el que faci la mesa del Parlament i també l'actuació de la fiscalia"

Mariano Rajoy ha dit, a més, que respectarà totes les decisions judicials, li "agradin més o menys", i, per tant, ha evitat pronunciar-se sobre el que pugui decidir el Tribunal Suprem després de la declaració dels membres de la mesa del Parlament. "Respecto el que facin avui els membres de la mesa del Parlament, i també respecto les actuacions de la fiscalia i dels jutges, i, per descomptat, les seves decisions", ha assenyalat.