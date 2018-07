Reagrupament es replantejarà la seva continuïtat dins del PDECat

El partit independentista Reagrupament, actualment associat al PDECat, es replantejarà si continua vinculat a la formació que des d'aquest diumenge presideix David Bonvehí. A través d'un comunicat, la formació ha informat que celebrarà una assemblea a finals d'any en la qual debatrà si abandona o no la dinàmica del PDECat, a més d'integrar-se a la Crida Nacional per la República, el nou moviment impulsat per Carles Puigdemont. El posicionament de Reagrupament arriba després de la celebració de l'assemblea del PDECat aquest cap de setmana a Barcelona, de la qual ha sortit una nova direcció fruit d'un pacte entre l'antic equip de Marta Pascal i el sector crític.

Reagrupament critica haver quedat fora d'aquest acord entre "famílies convergents" a causa del seu objectiu d'acabar amb el "neoautonomisme i el possibilisme" que, al seu entendre, encara impregna el PDECat. En canvi, felicita els resultats de la llista alternativa que van encapçalar David Torrents i Lola Mata, amb un 29% dels suports. "És una tendència que assenyala una progressiva presa de consciència de les bases del partit i una resposta als sectors més reaccionaris", apunta.

El partit llegeix positivament que Pascal hagi quedat apartada del capdavant de la formació i considera que si no s'hagués produït "hauria posat el partit en una situació de desaparició gairebé segura". En aquest sentit, Reagrupament critica que Pascal posés en valor els 40 anys de militància de molta gent del partit, una referència que "representa un marc mental d'aquell que no és conscient del moment en què es viu".

El partit que actualment presideix Josep Sort també recrimina que no s'hagi expulsat l'exconseller Santi Vila, cosa que troba "lamentable", o que el PDECat votés favorablement la moció de censura impulsada per Pedro Sánchez. A més a més, critica el "menyspreu reiterat als diputats de Junts per Catalunya i al president legítim".