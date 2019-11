L'Eurocambra rebutja debatre la petició de Vox per incloure els CDR entre les organitzacions terroristes

Catalunya ha tornat a generar un moment de polèmica en la comissió de Llibertats del Parlament Europeu. Els membres de comissió de Llibertats, Justícia i Afers Interns (LIBE) de l'Eurocambra han rebutjat aquest dimarts debatre sobre la petició del partit ultradretà Vox per incloure els Comitès de Defensa de la República (CDR) al llistat d'organitzacions terroristes. Els eurodiputats membres d'aquesta comissió han tombat en la votació la inclusió d'aquest punt de debat, tal com demanaven els coordinadors i per una àmplia majoria: 53 vots a favor de vetar-la, sis en contra i tres abstencions.Els coordinadors de la comissió ja havien acordat no incloure aquest debat en la seva agenda però Vox ha forçat la votació d'aquest dimarts al matí. Només es votava sobre la inclusió del punt a l'agenda i no sobre el fons de la qüestió. Al setembre la formació d'ultradreta ja havia traslladat al Consell Europeu una pregunta parlamentària en què demanava que es discutís aquesta qüestió. En la pregunta, l'eurodiputat Jorge Buxadé feia referència als nou membres de CDR detinguts el 23 de setembre "sota la sospita d'estar planificant atacs al país durant el segon aniversari de l'intent de cop d'estat de l'octubre del 2017". L'eurodiputat assegurava que durant l'operació policial es van trobar materials explosius, tal com deien algunes filtracions periodístiques, i amb aquests arguments donava per fet que es compleixen els requisits perquè els CDR siguin inclosos dins la llista d'organitzacions terroristes i pregunta si Espanya ho ha demanat al Consell (la institució on s'asseuen tots els estats membres de la UE). Al final s'ha demostrat que en els registres no es van trobar explosius, sinó materials amb què, segons la policia, es podrien arribar a fabricar.