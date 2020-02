Reguant i Baños defensaran l'objecció de consciència per no haver respost a Vox "fins a les últimes conseqüències"

Els exdiputats de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant i Antonio Baños, han anunciat aquest divendres que en la declaració que faran al jutjat d'instrucció número 10 de Madrid per negar-se a respondre a Vox en el judici de l'1-O continuaran defensant l'objecció de consciència "fins a les últimes conseqüències" i denunciant "la vinculació de la judicatura espanyola amb Vox i el feixisme".

Reguant ha denunciat que la presència de Vox com a acusació popular "condicionava totalment el judici" i que "la suposada neutralitat que havia d'exercir el Tribunal Suprem es veia directament discutida i compromesa". En aquest sentit, Maria Rovira, portaveu del secretariat nacional de la CUP, ha afegit que "assenyalar Vox és assenyalar les estructures d'estat i el marc franquista que actualment hi ha al si de l'estat espanyol", i que la CUP ha de "plantejar alternatives polítiques".

Reguant ha recordat que tot i que Vox no serà present al jutjat d'instrucció, seria possible que exercís d'acusació popular si el cas acaba arribant a judici –assumeix que hi arribarà perquè dubta que "el jutge instructor contradigui Marchena"– i que allà continuaran sense contestar a Vox: "Estaríem acusats i tindríem el dret de no contestar".

El mateix dia 25 hi haurà una concentració a Madrid "per continuar mostrant el rebuig a Vox", ha afegit Reguant. Per motius laborals, Antonio Baños no hi podrà assistir i testificarà el 18 de març a través de videoconferència.

Després de negar-se a respondre al partit d'extrema dreta durant el judici de l'1-O, el president de la sala segona del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, els va imposar una multa de 2.500 euros, que es van sufragar amb els diners de la caixa de solidaritat de la CUP. Reguant ha remarcat que es van recollir pràcticament 40.000 euros "poques hores després de negar-nos a contestar", i ha considerat significatiu que "provenien de gent de tot l'Estat".