L'alcalde de Reus denunciarà el grup que ha despenjat la pancarta de l'ajuntament en suport als presos polítics

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, presentarà dues denúncies als Mossos d'Esquadra contra un grup que aquest matí ha despenjat la pancarta de 'Llibertat Presos Polítics' que hi havia a l'edifici del consistori. La primera denúncia, segons ha explicat Pellicer, és per defensar la institució municipal, i la segona, per amenaces i injúries contra l'alcalde.

"Ningú pot atacar la seu de la sobirania popular, si hi ha una pancarta a l'Ajuntament és perquè la majoria de representants de la sobirania popular ho han decidit", ha defensat l'alcalde en unes declaracions recollides per l'ACN. Carles Pellicer ha condemnat els fets. En el grup de persones que han participat en l'acció, hi havia dos dels quatre regidors que té Ciutadans a l'ajuntament de Reus. De fet, l'acció s'emmarca dins la campanya que el partit taronja ha impulsat per retirar els símbols independentistes dels espais públics.

L'alcalde de Reus també ha carregat contra el grup municipal de Ciutadans i els ha responsabilitzat de provocar "fractura social i enfrontaments greus", entre la ciutadana. Així, Pellicer ha fet una crida a les autoritats i a la policia per vetllar per la convivència. A hores d'ara, la pancarta ja torna a estar penjada a la façana de l'ajuntament.