Rivera triplica l'aposta de Casado: promet recentralitzar sanitat, educació i dependència

La campanya de les eleccions andaluses s'ha convertit en una curs entre Albert Rivera i Pablo Casado, amenaçat per l'ascens de Vox que aquest diumenge confirmen diverses enquestes per veure qui té l'agenda uniformadora d'Espanya més agressiva per desmantellar l'estat de les autonomies peça a peça, en lloc de cop com proposa el partit ultradretà. Per això, el president del Ciutadans ha triplicat avui l'aposta que ahir va llançar el seu homòleg popular, que va prometre recuperar per a l'Estat les competències en Sanitat, i ha assegurat que tirarà endavant iniciatives legals per recentralitzar també la sanitat, però també l'educació i la dependència.

El raonament de Rivera és que les competències autonòmiques estan darrere de les diferències en la qualitat dels serveis públics a les comunitats, amb Andalusia endarrerida respecte a alguns indicadors. "Quan vinc a Andalusia no escolto ningú que em demani un privilegi. Demanen igualtat", ha asseverat Rivera en un acte de campanya a Màlaga, per justificar amb aquesta igualtat les propostes recentralitzadores. En concret, ha dit, el seu partit tirarà endavant un "catàleg de serveis únic sanitari" per aconseguir que "la sanitat sigui la mateixa a Andalusia, Madrid, Catalunya", perquè segons ell "en aquest país la burocràcia mata". Pel que fa a la llei de dependència, "que és una llei nacional" Rivera ha proposat que també el seu desplegament sigui estatal, perquè "ha de ser un dret inalienable i garantit a qualsevol racó" i "no té cap sentit que es deshumanitzin les administracions".

Pel que fa a l'educació, Rivera ha afirmat que és "el principal instrument que dona igualtat d'oportunitats", i que li agradaria que "a Andalusia l'educació fos la palanca de canvi perquè els andalusos siguin iguals a la resta d'espanyols". Per això la proposta de Ciutadans passarà per recentralitzar a través del pacte educatiu que, ha dit "Pedro Sánchez s'ha carregat" les competències. Segons ell, aquestes "reformes" "beneficiaran Andalusia perquè són reformes d'igualtat, no de privilegis".

El líder de Ciutadans tampoc no ha oblidat el seu assumpte estrella en campanya, també les andaluses, i s'ha referit a Catalunya per considerar una "humiliació" que la governabilitat de l'Estat "depengui d'una persona que ens anomena bèsties tarades i que insulta en Juan [Marín, candidat de la formació a la Junta]", en referència al president de la Generalitat, Quim Torra, que va assegurar que presentaria una querella contra Marín per haver dit durant el debat electoral que Torra va assegurar que els andalusos tenien un gen menys.

Rivera ha acusat Sánchez d'estar interferint en la justícia per beneficiar els independentistes, i ho ha resumit dient que "Sánchez defensa els que escupen Espanya", en referència a l'incident que es va viure aquesta setmana al Congrés, en el qual el ministre d'Exterior, Josep Borrell, va acusar un diputat d'ERC d'haver-lo escopit, en una afirmació posada en dubte fins i tot per l'executiu espanyol. Fins i tot Rivera ha tingut temps per fer un acudit amb ressonàncies catalanòfobes, quan ha afirmat que no s'hauria jugat "molts diners" fa uns anys al moment actual de Cs: "En això sóc molt català".

També ha tingut paraules Rivera per a l'acord de Gibraltar, i ha afirmat que al president espanyol li han colat "un gol en l'últim minut" perquè el document signat per l'ambaixador britànic davant de la UE "és paper mullat, l'estafa de l'estampeta". El líder taronja ha considerat una "tragèdia" la sortida del Regne Unit de la Unió, i ha aprofitat per carregar contra Podem: "O ens ho prenem seriosament o els Farage, els Salvini els Iglesias o els Syryza es carreguen la UE"

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, també ha pronunciat un discurs en l'acte Arrimadas és una de les grans estrelles del partit a Andalusia, amb una agenda tan intensa de campanya com la del líder de Rivera, o fins i tot més. Arrimadas, nascuda a Jerez, ha demanat el vot "per tots els andalusos que vam haver de sortir d'Andalusia i que no podrem votar el dos de desembre però ens importa molt el què passi a la nostra terra. La presidenta a Catalunya del partit taronja ha ha posat com a exemple la victòria a les eleccions del 21 de desembre al Parlament del què pot passar a Andalusia: "Davant dels que ens deien que canviar la situació era impossible, vam sortir a guanyar i vam guanyar. Us asseguro que aquí també podem fer-ho".

Per últim, també el candidat de la formació a la Junta s'ha referit a Catalunya en el discurs, i ha reptat a Torra a denunciar-lo per l'acusació que li va fer durant el debat perquè, ha dit, encara no ha rebut la querella.