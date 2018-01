Rivera (Cs): "Els independentistes tenen majoria per governar Catalunya, no per destrossar Espanya"

"Quan els partits independentistes diuen que no els deixen governar s'ha de dir que els independentistes tenen majoria per governar Catalunya, no per destrossar Espanya", ha dit Albert Rivera en una entrevista a la Cope. I el president de Ciutadans ha afegit: "Tenen majoria parlamentària però no social".

"No pot ser que Catalunya i Espanya es paralitzin perquè els separatistes no s’atreveixen a dir-los als seus votants que s’ha acabat el xou. Són molt covards", ha dit Rivera, que considera que JxCat i ERC estan mentint als seus seguidors.

Centenars de persones obren la porta de la Ciutadella i es planten davant el Parlament / MANOLO GARCÍA

Rivera acusa el ministre Zoido de l'operatiu insuficient dels Mossos d'ahir. "El que no puc entendre és que 1.000 persones posin en escac el Parlament català i el Mossos no puguin evitar-ho". "Estic fart que a Catalunya es trepitgi l’estat de dret i ningú ho impedeixi", ha afegit.

El líder del partit taronja respon així quan li pregunten sobre els insults que van rebre els diputats de Cs quan van sortir del Parlament ahir al vespre: "Un no s'acostuma mai al nacionalisme i al seu odi, però sí que s’acostuma a mantenir la dignitat".