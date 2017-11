Rivera compara Puigdemont amb Le Pen: "Volen destruir la Unió Europea"

Les declaracions on el candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, suggereix que els catalans haurien de poder decidir si volen seguir o no dins l'Unió Europea demostren, segons Albert Rivera, que l'independentisme català és un populisme tant perillós com la resta que existeixen al continent. De fet, el líder de Ciutadans (Cs) ha comparat al president destituït amb la política d'ultradreta francesa Marine Le Pen. "Ara ho entenem tot, ara els ha caigut la careta populista i nacionalista. Tots els populismes són iguals, volen destruir la UE", ha assegurat.

Ha sigut en un acte de precampanya a La Farga de L'Hospitalet de Llobregat davant de 1.200 persones. La trobada ha servit per presentar el lema de la formació taronja, "Ara sí que votarem", i el cartell, en què apareix la candidata de Cs, Inés Arrimadas, amb un gran cor amb tres banderes: la senyera, l'espanyola i l'europea.

Ofensiva contra el PSC

La candidata ha aprofitat l'intervenció en un dels feus dels socialistes per llançar un dard al candidat del PSC, Miquel Iceta, que ja ha avançat que no l'investirà presidenta si es dóna l'ocasió. "Que no posi pals a les rodes", ha exigit la candidata, que ha assegurat que es deixarà "la pell" per articular una majoria no independentista que permeti acabar amb el procés. "Tenim l'obligació moral de deixar de banda les nostres diferències entre els partits que volem seguir sent un sol poble dins d'Espanya i d'Europa. Tenim l'obligació moral de posar-nos d'acord", ha resolt. Albert Rivera, de la seva banda, s'hi ha sumat amb un missatge directe al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a qui ha etzibat que ell "no s'hi juga la nacionalitat". "No és moment de toneries, de sectarismes, de vetos ni de 'no és no'. És moment de 'sí és sí'; de sí a Catalunya, sí a Espanya i sí a Europa.