Rivera avisa a Rajoy que si no impedeix la investidura de Puigdemont "haurà de donar explicacions"

Les tensions entre el Partit Popular i Ciutadans continuen creixent. El líder del partit taronja, Albert Rivera, ha assegurat aquest divendres que dona suport a la impugnació que el govern espanyol vol fer de la nominació de Carles Puigdemont com a candidat a la investidura. Ho fa per "lleialtat", ha assegurat, malgrat que Mariano Rajoy no el va avisar de les seves intencions, cosa que sí que va fer amb els socialistes. Ara bé, Rivera també ha aprofitat avui per advertir Rajoy que, si no aconsegueix impedir la investidura de Puigdemont amb aquesta fórmula, "haurà de donar explicacions".

Així ho ha explicat en una roda de premsa a Toledo, en què ha recordat que és el govern espanyol qui "té la obligació i la facultat de portar al Tribunal Constitucional (TC) un acte d'aquesta natura" i que, per tant, tota la responsabilitat recau en l'executiu: "Si el govern creu que la fórmula és aquesta, confiem en el govern. I si s'equivoca, ho haurà d'explicar", ha dit.