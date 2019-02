Rivera insta a fer passar Sánchez a l'oposició per "ser un aliat del secessionisme"

Ciutadans ha convertit l'acte d'avui a Barcelona en una crítica generalitzada al president espanyol, Pedro Sánchez, per les seves suposades concessions a l'independentisme, en un acte a l'Hotel AC Fòrum de Barcelona en què el líder de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha anunciat que es presentarà a les primàries per ser el cap de llista de les eleccions espanyoles.

"A Sánchez l'hem de treure omplint les urnes perquè necessitem que passi a l'oposició, perquè fins ara teníem un problema, el secessionisme, i ara en tenim un altre, que és un aliat del secessionisme", ha afirmat Rivera.

El màxim representant del partit espanyolista ha afirmat: "Cal renovar el projecte constitucional ara que es compleixen 40 anys de la Constitució i mai més hem de lliurar les claus d'un país a qui el vol liquidar, i l'únic que no se'n assabenta és el senyor Sánchez". "No es pot jugar amb qui es vol carregar el tauler perquè cal respectar les regles del joc", ha afegit.

"No podem renunciar a un pam del país perquè cada cop hi ha menys llibertat a Catalunya i per això cridem «Llibertat» des del 2006", ha subratllat el líder de Cs. "La bandera espanyola és la que ens uneix davant dels que ens volen dividir. I que ens segueixin dient «Fatxes» els socialistes, que els anirà igual de bé que a Andalusia", ha exclamat enmig d'una gran ovació.

"A Espanya es pot ser separatista i votar partits separatistes, però no es pot fer cops d'estat, senyor Puigdemont", ha afirmat Rivera, que ho ha comparat amb el cop d'estat de Tejero. "Vostè és el president d'una autonomia, i si no respecta la Constitució aplicarem el 155", ha denunciat entre crits de "President" de militants i simpatitzants.

"Espanya no és una nació de nacions, sinó una nació de ciutadans, i aquesta és l'Espanya en què crec, perquè no es poden donar privilegis perquè els ciutadans de Catalunya tinguin els mateixos drets que a la resta d'Espanya", ha opinat.

Rivera s'ha presentat com a liberal assegurant que "ara ja no ha dretes ni esquerres". "El debat ara és entre liberals i populistes", ha assegurat, i ha instat els dos grans partits espanyols a abandonar les trinxeres. "Estic cansat que Sánchez parli de Franco i Casado de l'avortament", ha dit, i ha fet una crida a "enterrar les dues Espanyes". "El millor antídot contra el nacionalisme és el patriotisme civil", ha conclòs Rivera, que ha qualificat Cs com la "casa gran del constitucionalisme".

"Sánchez ha confós Catalunya amb el racista Torra"

La presidenta de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha denunciat que "Sánchez hagi confós Catalunya amb el racista i xenòfob Torra". La cap de l'oposició ha carregat tant contra els pactes del tripartit com el del Majestic: "Populars i socialistes ens han venut sempre als nacionalistes mirant cap a un altre costat". En aquest sentit, la cap de l'oposició ha afirmat: "Som l'únic partit que sempre ha sigut la veu de la Catalunya silenciada i humiliada".

Arrimadas ha remarcat que l'"única opció coherent i valenta" és el partit taronja, i ha posat com a exemple la visita ahir a Amer. "¿Us imagineu ser constitucionalista a Amer? Allà teniu a Cs, que treu la bandera espanyola a la plaça Colón de Madrid, però també a Amer", ha etzibat.

La portaveu de l'executiva nacional de la formació espanyolista ha denunciat que "les urnes arriben una mica tard perquè les hauria d'haver convocat Rajoy", però que els dos últims cops que s'ha votat els ha anat molt bé, ja que han "guanyat a Catalunya i desbancat els socialistes a Andalusia". "Hem guanyat el nacionalisme i hem tret el socialisme d'Andalusia, no sé què era més difícil", ha ironitzat.

"Ens va vendre un cop als independentistes i ho tornarà a fer si cal"

La diputada al Parlament Lorena Roldán ha obert el torn de parlaments afirmant: "Per fi podrem anar a les urnes a defensar la Constitució, perquè la immensa majoria d'espanyols fa temps que hi volem anar perquè no es pot negociar amb la igualtat de tots els espanyols". "Sánchez ens ha esborrat del mapa, ha deixat desemparat milions de catalans, però sí que existim", ha assenyalat la també senadora.

"Ens va vendre un cop als independentistes i ho tornarà a fer si cal perquè el primer que va fer va ser acceptar l'obertura d'ambaixades col·locant-hi fugats, ocultar l'adoctrinament a les aules o l'informe dels 21 punts de Torra", ha afegit. "Si a Rivera li dona aquest document, li torna amb la signatura del 155", ha etzibat Roldán, que ha criticat que hagi forçat l'Advocacia de l'Estat a rebaixar les penes de presó als líders independentistes.