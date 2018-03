Rivera pressiona Rajoy perquè recorri ja el ple al TC

Ciutadans té previst presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional perquè el president del Parlament, Roger Torrent, no va acceptar les seves peticions de reconsideració. Però també demana fer un pas més enllà i esperona el govern de Mariano Rajoy perquè presenti ja un recurs al TC perquè el tribunal prengui accions legals contra Torrent, malgrat que la Moncloa ho considera difícil en no veure "efectes jurídics" en la decisió. En roda de premsa des del Congrés, Rivera ha assegurat que la resolució aprovada pel JxCat, ERC i la CUP al Parlament que reconeix simbòlicament Carles Puigdemont com a "candidat legítim a la presidència de la Generalitat" és "il·legal i inconstitucional". "És impossible que un Parlament que ha de legislar i defensar la Constitució es dediqui justament al contrari", ha assenyalat.

Rivera ha tornat a treure pit per representar "l'únic partit" que realment "es pren seriosament l'amenaça del nacionalisme" i "segueix denunciant la manera com els independentistes prenen el pèl als catalans". "Els nacionalisme és un problema crònic per a Espanya, el principal problema per a Espanya i Europa", ha assegurat.

Sobre la proposta de candidatura de Jordi Sànchez, Albert Rivera ha evitat apuntar que sigui il·legal. "Els drets civils depenen del que diguin els jutges, però políticament em sembla inadmissible que es vulgui presentar", ha dit. En aquest sentit, ha censurat que no pot ser president algú que "puja als cotxes de la policia" i que "envolta jutges".

Finalment, ha retret al govern espanyol que es vulgui penjar la medalla del pas al costat de Carles Puigdemont. Ha assegurat que no volia entrar en una "pugna ni en un mercadeig" sobre qui es penja els galons però ha presumit que Ciutadans van ser els primers que van demanar que s'apliqués el 155.

El PSOE espera que prosperi el seu recurs d'empara al TC

Ferraz no pressiona el govern espanyol amb un nou recurs, sinó que confia que prosperin el seus. La secretària d'Igualtat del PSOE i negociadora amb el govern espanyol pel 155 a Catalunya, Carmen Calvo, ha insistit aquest divendres que la candidatura de Jordi Sànchez no és "factible" i s'ha mostrat confiada que aviat el Tribunal Constitucional (TC) acceptarà el recurs d'empara dels socialistes perquè comencin a córrer els terminis al Parlament i s'acabi amb aquest "teatre".

"D'aquí pocs dies segurament el TC es pronunciarà sobre un recurs del PSC i potser així començaran a córrer els terminis, i aquesta part, que no forma part de la política sinó del teatre, començarà a acabar-se", ha assenyalat en roda de premsa des de la seu del PSOE. Per a Calvo, Sànchez no és un bon candidat perquè, en presó provisional -dona per fet que el jutge no el deixarà sortir si és candidat- no podria "anar cada dia a fer ús del seu càrrec".