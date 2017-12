Romeva, Turull, Rull i Mundó surten d'Estremera

Al voltant de dos quarts de set de la tarda, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Carles Mundó han sortit de la presó d'Estremera després d'un mes empresonats. El seu alliberament s'ha produït unes hores més tard del de les conselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs, que han sortit d'Alcalá Meco passades les tres de la tarda.

A les portes d'Estremera s'hi han concentrat diputats del PDECat i representants d'ERC que han volgut rebre la sortida de presó dels consellers. La sortida ha sigut emotiva: els consellers, acompanyats de les seves famílies, han sortit enmig d'una gran expectació i s'han pogut abraçar amb els companys de partit que esperaven a fora. Hi havia una gran comitiva de membres d'ERC i de les joventuts del partit, que han vingut en autocar des de Barcelona, en un viatge d'ambient enrarit pel manteniment a la presó d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els Jordis. Els familiars dels consellers, així com càrrecs dels partits independentistes, han entrat al recinte del centre penitenciari per rebre de prop els excarcerats.

Entre aquestes persones hi havia la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, que ha subratllat el "sentiment contradictori" de veure com no tots els empresonats poden tornar a casa. "És una decisió arbitrària", ha denunciat en declaracions als mitjans a les portes d'Estremera, en què ha assenyalat que "l'únic que van fer va ser permetre que els ciutadans poguessin votar l'1 d'octubre". Pascal ha assegurat que presentaran "tots els recursos que calguin" perquè els que es mantenen a presó puguin sortir "ben aviat", i alhora ha deixat clar que el fet que hi continuïn havent presos polítics deixa una campanya en situació "d'anormalitat".

El funcionari judicial ha accedit a la presó amb l'ordre d'alliberament cap a les quatre de la tarda i no ha sigut fins a les 18.30 h que els consellers han pogut sortir del recinte. Aquesta nit comença la campanya i, segons han apuntat fonts del PDECat, es dirigeixen cap als mítings d'inici de campanya.