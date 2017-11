Rovira diu que l'estratègia judicial dels consellers d'ERC no condicionarà el programa electoral de la formació

La número 2 d'ERC a les eleccions del 21-D, Marta Rovira, ha explicat que, tot i que els consellers d'ERC han promès apostar pel diàleg i han acatat el 155, això no farà variar l'estratègia electoral dels republicans: "No veiem cap alternativa que no sigui utilitzar la independència com a instrument, no com una finalitat, per construir la República, i ho tornarem a portar al programa". En una entrevista a TV3, Rovira ha deixat clar el "compromís" d'ERC amb la materialització de la independència.

De totes maneres, la número 2 dels republicans ha tornat a denunciar que la campanya del 21-D no l'afronten amb "igualtat de condicions", en referència als consellers empresonats i que van a les llistes d'ERC, com el número 1, Oriol Junqueras, i la número 1 per Girona, Dolors Bassa.

Rovira també ha explicat que no té constància de l'informe de la Guàrdia Civil que l'assenyala com a implicada en l'organització de l'1-O i ha explicat que n'han tingut coneixement "a través dels mitjans de comunicació". "Quan el tinguem, ja ens el mirarem", ha dit. De totes maneres, la dirigent republicana ha explicat que no li sembla una "casualitat" que justament aparegui en aquests moments -l'informe té data del 7 de setembre-, i ha dit que "això forma part de la preparació d'una campanya electoral".

Obrir un procés constituent

Rovira afirma que inclouran en el programa electoral la llei de transitorietat jurídica -que no es va aplicar després de la declaració d'independència del 27 d'octubre- i també l'obertura d'un procés constituent. La dirigent republicana ha explicat que la seva formació encara està acabant de confeccionar el programa electoral, però ja ha dit que l'objectiu és obrir un "procés constituent on tothom pugui decidir" aspectes com les "polítiques socials".

Així, Marta Rovira ha explicat que l'objectiu de la seva formació és "governar sense el sostre autonòmic que impedeix fer polítiques per fer avançar la ciutadania". De totes maneres, la dirigent republicana és conscient que l'estat espanyol pot tornar a tombar totes les iniciatives legislatives que es presentin al Parlament si contradiuen la Constitució. "Si al govern espanyol no li sembla bé que estiguem implementant la República, ja ens ho farà saber", ha assegurat Rovira.

De fet, per a la número 2 d'ERC el "fer República" que ha anat repetint en els últims dies suposa no demanar "permís per treballar i satisfer les necessitats socials", ja que defensa que s'ha de "superar el marc autonòmic perquè el TC ha "impugnat, suspès o anul·lat 46 lleis de l'àmbit social, econòmic i de regulació dels drets civils a Catalunya des del 2009". Tot i això, Rovira ha explicat que mantenen intacte la seva voluntat de "diàleg" amb l'estat espanyol i ha interpel·lat directament l'executiu de Mariano Rajoy: "Si no vol reaccionar amb repressió i policia, són ells els que han de reaccionar i prendre decisions".

Això sí, aquesta vegada Rovira ha assegurat que no es fixaran terminis per implementar la República, com es va fer en l'anterior legislatura, quan els independentistes van marcar 18 mesos com el període màxim per materialitzar la independència. Rovira també ha admès que aquest cop també s'han de corregir aspectes com la informació que reben els ciutadans sobre el Procés: "Ho hem de fer amb molta informació i menys paternalisme". Tot i que el referèndum pactat va caure dels punts compartits entre Junts per Catalunya, ERC i la CUP, aquest dimecres Rovira ha admès:"No ens fan por les urnes".