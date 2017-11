Rovira es reunirà amb Puigdemont a Brussel·les

La secretària general d'ERC i número 2 de la candidatura dels republicans al 21-D, Marta Rovira, ha volat aquest dimarts fins a Brussel·les per reunir-se amb el president del Govern i cap de llista del PDECat, Carles Puigdemont. L'independentisme ha optat per presentar tres candidatures a les eleccions i fonts d'ERC afirmen que l'objectiu de Rovira és acordar amb Puigdemont la unitat d'acció després del 21-D. També es veurà amb els altres consellers a Bèlgica. De fet, els consellers Toni Comín (7 per Barcelona) i Meritxell Serret (1 per Lleida) formen part de la candidatura dels republicans.

Esquerra ha explicat públicament que vol incloure punts en comú als programes electorals amb el PDECat i la CUP. El rebuig a l'aplicació de l'article 155 o la reclamació de llibertat dels presos polítics es donen pràcticament per acordades abans de començar a parlar-ne, però la implementació de la independència serà una qüestió delicada. La CUP s'ha mostrat públicament partidària de seguir allà on s'havia deixat abans que una part del Govern decidís marxar a Brussel·les. En canvi, ERC i el PDECat han començat a fer autocrítica i ja parlen de terminis més llargs per assolir els objectius.

De fet, en aquest sentit s'ha expressat aquest dimarta el portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano. "Aprendrem la lliçó que necessitarem més temps per reforçar majories socials", ha assenyalat en declaracions als mitjans, i ha afegit: "Caldrà compassar els ritmes". Tot i això, Campuzano ha subratllat que en el programa electoral de la llista que encapçalarà Carles Puigdemont "no hi haurà una renúncia a l'horitzó de la independència".

De la seva banda, Puigdemont, que en una entrevista recent al diari belga Le Soir no es veia encapçalant una candidatura partidista el 21-D, ha aconseguit que el PDECat hagi obert la seva llista -que es dirà Junts per Catalunya- a la societat civil. El president del Govern competirà electoralment amb el seu vicepresident durant la legislatura passada, Oriol Junqueras, cap de llista d'ERC. El PDECat va pressionar els republicans per repetir la coalició del 27-S, però un cop assumit que no hi havia opcions d'un nou JxSí, ho va fiar tot a aconseguir mantenir el lideratge de Puigdemont.