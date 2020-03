Rufián, a Puigdemont: "Està bé que t'aplaudeixin a Perpinyà però el repte és que ho facin a Cornellà"

Esquerra ha decidit portar el clima de precampanya de Catalunya a les institucions de Madrid. Si un dia després de la primera reunió de la taula de diàleg les tensions entre ERC i JxCat ja es van palpar al Congrés per la votació del sostre de despesa, peça clau per a l'aprovació dels pressupostos del govern de coalició espanyol, avui el portaveu dels republicans a Madrid no ha estalviat crítiques en contra de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pel seu míting a Perpinyà durant un esmorzar informatiu al Casino de Madrid.

Acompanyat de la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, amb qui ja forma un tàndem gairebé inseparable a Madrid, així com també del líder de la UGT, Pepe Álvarez, i del portaveu del PNB a Madrid, Aitor Esteban, però ningú de Junts per Catalunya a Madrid, Rufián ha carregat sense miraments contra Puigdemont. "Està molt bé que t'aplaudeixin a Perpinyà però el repte és que t'aplaudeixin a Cornellà, Santa Coloma o Sabadell", ha assegurat.

El discurs de Rufián coincideix amb el primer permís per al líder d'ERC, Oriol Junqueras, per fer classes al campus de Manresa de la Universitat de Vic. El portaveu dels republicans ha reivindicat que la vertadera "èpica" és la dels presos polítics que viuen en una cel·la de nou metres quadrats i no pas la dels exiliats. Durant el discurs, s'ha vist la sintonia amb Lastra, a qui Rufián ha esperat a les portes del Casino de Madrid.

Rufián ha reivindicat l'autoria de la taula de diàleg i ha destacat la importància de pactar amb el govern de coalició perquè "l'alternativa a no entendre's" amb el PSOE és "ser governat per una extrema dreta assilvestrada". També ha proposat que la taula de diàleg es reuneixi com a molt tard la tercera setmana de març i ha advertit l'independentisme que serà necessari portar a votació la proposta que neixi de la taula de diàleg, agradi o no, encara que Esquerra faci la campanya pel no. Una fórmula similar a la que van defensar els republicans amb l'Estatut.

El president espanyol, Pedro Sánchez, sempre parla de votar l'acord que surti de la taula de diàleg, però ara els republicans parlen d'una proposta que se sotmeti a votació, independentment de si s'està d'acord o no. L'objectiu és canviar el paradigma i presentar la taula de diàleg com una via per sotmetre l'Estat a una votació sobre el conflicte, encara que no sigui un referèndum. Una forma de continuar dialogant però en un nou escenari.

El portaveu republicà ha començat la seva conferència al Casino de Madrid citant de la conferència d'Antoni Bassas al Círculo de Bellas Artes el dia després de la Diada del 2019, fins i tot ensenyant les mateixes portades com la de la manifestació del milió per l'Estatut. I tot seguit ha contraposat el "diàleg, enteniment, reconeixement mutu i política" d'ERC amb la "màgia, el fum, les dreceres i simbolisme" de Junts per Catalunya.

Les catalanes: un "embat" entre ERC i el PSC

Rufián no ha volgut entrar en el fet que no hi hagués ningú de Junts per Catalunya a l'esmorzar però sí que ha assenyalat que, si haguessin volgut, hi haurien pogut ser. Al seu parer, l'objectiu és aconseguir que les pròximes eleccions catalanes no siguin una pugna entre ERC i Junts, sinó un "embat" entre ERC i el PSC, i ha destacat el paper de "centralitat" dels republicans.

L'esmorzar informatiu ha durat més de l'habitual, gairebé una hora i mitja, quan la mitjana de la majoria és de només una hora. També ha assistit a l'esmorzar informatiu José Rosiñol, expresident de Societat Civil Catalana. Ara bé, ha advertit que ERC espera el "millor" del govern espanyol però que també estan "preparats pel pitjor", perquè "l'esquerra espanyola torni a decebre". "No és mania, és memòria", ha puntualitzat.