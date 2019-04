Rufián pronostica que si el PSOE suma amb Cs tornarà a aplicar el 155 a Catalunya

ERC tenia previst organitzar aquest dissabte un míting a les presons de Soto del Real i Alcalá-Meco, però ni el ministeri de l'Interior ni la Junta Electoral Central els van autoritzar a fer el que, per exemple, sí que va poder fer Podem en la passada campanya a les eleccions andaluses. Gabriel Rufián, número 2 de la candidatura d'Esquerra, i Carolina Telechea, número 3, s'han hagut de conformar amb visitar els presos polítics Oriol Junqueras i Raül Romeva, i el conseller de Benestar Social, Chakir El Homrani, Dolors Bassa i Carme Forcadell. A la sortida de Soto del Real han denunciat la "repressió" de l'Estat a l'independentisme i han alertat que a partir del 28-A encara podria ser més gran. "Avui el PSC és el vot útil per tornar a aplicar el 155 de la mà de Ciutadans", ha pronosticat Rufián.

Si el PSOE i Cs sumen a les urnes, el número 2 d'ERC ha insistit que pactaran "per fer ministre de Cultura Toni Cantó". Per això, ha presentat Esquerra com el "mur" contra aquesta aliança. "Avui hi ha dos PSOE i no sabem quin ens trobarem, si el de la moció de censura o el del 155. Si ERC és forta potser ens trobarem el primer, però si no pactarà amb Cs", ha insistit. Els republicans, que es disputen la primera posició a Catalunya amb el PSC, segons les enquestes, fa dies que avisen del perill d'un acord amb Ciutadans. "Algú creu que Cs renunciarà al 155?", preguntava el mateix Rufián dijous en el míting d'obertura de campanya dels republicans a Sant Vicenç dels Horts.

ERC o Cs és, doncs, l'alternativa de pacte pel PSOE que plantegen els republicans en campanya. Però, a més, afirmen que una victòria d'Esquerra a Catalunya seria "tremendament important" per fer arribar un missatge contra la repressió a Europa i al món. "Som hereus de moltes lluites i fills de la repressió que dura dècades. Tenim un president –Companys– afusellat pel feixisme i ara un president empresonat i una secretària general exiliada pel feixisme", ha denunciat.

Bassa i Forcadell contra Vox

El conseller El Homrani ha visitat les preses polítiques a Alcalá-Meco i n'ha sortit amb un missatge clar de totes dues contra Vox. "No es pot permetre que forces polítiques que blanquegen la violència masclista tinguin presència al Congrés", han apuntat Carme Forcadell i Dolors Bassa per boca del conseller.

Mentre dura la campanya electoral, Vox continua tenint presència diària al judici del Tribunal Suprem contra els impulsors de l'1-O. Una situació que tant ERC com JxCat han denunciat, arribant a plantejar al tribunal que expulsi l'extrema dreta com a acusació popular.